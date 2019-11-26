土豆西红柿牛肉汤 适合神疲乏力的人群

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：健脾益气、开胃消食

推荐人群：适用于脾胃气虚、食欲不振、神疲乏力的人群。

材料：土豆300克、西红柿250克、牛肉300克、生姜3片（3~4人量）。

烹调方法：将土豆洗净，去皮，切块状，西红柿洗净，去蒂、切片，牛肉洗净切片备用。将油锅烧热，加入姜片爆香，加入牛肉略炒，再在锅内放入适量清水，加入土豆块和番茄片，大火滚沸后改用中小火煮至熟后，即可调味食用。

汤品点评：

牛肉有暖脾胃、益气血、强筋骨的作用，对于缺铁性贫血有较好的辅助食疗效果。土豆富含维生素C、钾和膳食纤维，能润肠通便，帮助机体排出毒素。西红柿内的苹果酸、柠檬酸等有机酸和糖，能帮助消化。这款家庭汤水采用粉粉的土豆、酸甜的西红柿以及温补的牛肉搭配在一起，很适合平素脾胃气虚、食欲不振、神疲乏力的人群食用。