极限运动不是逞能和“找死”

距离吴永宁坠楼事件已两年多。其间，其母曾将直播平台所属公司诉至法院。11月22日，该案二审宣判，维持一审判决结果，直播平台赔偿其母何某3万元。

在自称国内“高空挑战第一人”前，吴永宁曾涉足娱乐圈，他学过武术，做过群演武行，后来投入极限挑战视频拍摄，获百万粉丝。他说过，“我一定是玩得最狠的那个，我每天都在爬，我是在玩儿命。什么时候残疾了、动不了了、死了，就不玩了”。吴永宁并非不知危险，但其终被挑战冲动压倒，是要深思之处。

危险固然是极限运动的特征，但其本意并非“逞能”，更非“找死”。以跳伞为例，2015年，美国人跳伞总数在350万次，死亡事故为21次。尽管跳伞的死亡风险不高，但其低事故率足以说明，“极限”不是以命相搏，无计生死。

纪录片《徒手攀岩》讲述亚历克斯·霍诺德徒手攀登酋长岩的梦想，和吴永宁短期频繁换地、升级难度的冒险不同，霍诺德为达成目标，在长期攀岩训练基础上，借绳索攀过酋长岩近60次。在他看来，这样做是为了反复尝试不同岩点，研究攻克最难区域。缺乏必要准备，必然陷自身于险境，道理再浅显不过，不仅无法参透极限运动的本义，还是漠视生命。

回头看吴永宁“生命攀爬”，似乎更多是场面刺激。目前，斯人已逝，我们无法揣测其极限挑战是迎合流量，还是追求极限，但其朋友证实，他经常疲惫参加挑战，几度陷入生死边缘。

和攀岩前做好家人工作的霍诺德不同，吴永宁骤然而逝，也令其亲人悲痛万分。从吴永宁那里，我们很难看到极限运动给人的心灵震撼、精神充盈，反倒是对他高楼坠亡的痛惜。

有对未知的好奇心、有不舍未来的勇气，人类才能前赴后继，感受群星闪耀的高光时刻。极限运动不是盲目以身试错，视生命为儿戏。只有纠偏社会对极限运动“逞能”“逞勇”的误解，才能更好地传播极限精神，宣扬积极进取的价值观。

白毅鹏 来源：中国青年报