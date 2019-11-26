报复性熬夜 你报复的究竟是谁

有时候，一则新闻没什么震撼力，几则新闻放在一起看就颇耐人寻味了。比如，“当代年轻人一边熬夜一边养生”“近六成大学生都有脱发困扰”“年轻人心源性猝死率连年飙升”……

在这个“秃”如其来的“毛不易”的年代，诞生了不少奇葩行为大赏，最奇葩的当属实习公司根据脱发量发放Offer、考察晋升。脱发、养生、身体一年不如一年等表述，在80后、90后，甚至00后的圈子中屡见不鲜。

这可不是耸人听闻，凌晨1:00才睡觉，在一些大学生眼里都不稀奇。当“养生”不再是中老年人的专用词，年轻人创造了自己特有的养生方式：熬最长的夜，赶最晚的工，用最贵的面膜和眼霜；一边吃火锅，喝碳酸饮料，一边用王老吉败火。这种先透支身体，后自救恶补的行为有一个时尚的名字——朋克养生。

时间在自相矛盾中被撕裂，博人一哂的戏谑背后，折射出失之偏颇的生命理念。

熬夜的危害大家都知道。复旦年轻女教师于娟，患癌去世，在她生前就写的《此生未完成》的书中，她说，“在生死临界点的时候，你就会发现，任何的长期熬夜，都等于慢性自杀”，“二十几岁的时候，觉得人生冗长。其实，有时候，人生很短很短”。

“日出而作，日落而息”是长期以来人类适应环境的结果，随着电子产品的普及，夜晚有了更多可能性。当城市已经渐渐沉睡，很多年轻人的夜生活才刚刚开始。但夜生活不等于熬夜生活，良性的夜生活应该是生活的点缀，而不是健康的负担。

朋克养生也是养生，先不说是否正确，至少说明年轻人知道熬夜的危害，知道应该好好照顾自己，为什么还是乐此不疲地伤害自己呢？

确实，现在的生活节奏越来越快，年轻人肩上的担子也越来越重，只有在夜间才拥有喘息的空间。对他们而言，“睡觉是生理需求，熬夜是心理需求”，“晚安”的意思不是我要睡了，而是我打烊了，要享受只属于自己的时间了。这种行为也有一个称呼——报复性熬夜。可是，你报复的究竟是谁，是世界的压力，还是自己的身体？

不管什么时候，健康的体魄都是最重要的，许多熬夜的人，最终都会后悔自己当时怎么那么不爱惜身体。

有的熬夜是因为不够自律。白天沉迷抖音、微博、朋友圈，把工作都留到晚上，没有了退路，便只能硬着头皮熬夜干活，看起来很努力，感动了自己的背后，是自欺欺人。健康不会陪着你演戏。

还有一种不自律的表现是放纵，夜生活五彩斑斓，无拘无束，可以恣意地吃喝玩乐刷手机，当你发现该睡觉的时候，天也快亮了。生活需要仪式感，需要偶尔放纵带来的“峰值效应”。可当一个人在浮躁之中沉迷于“修仙”的乐趣，有想过，待浮躁褪去，自己会摔得多惨吗？

很多人觉得，放纵是一种自由，可当你放纵到无法掌控自己的睡眠，这究竟是自由，还是不自由？现代人的夜生活越来越丰富，得到许多享受，却并不幸福，拥有许多方便，却并不自由。

一个人为维持生存和健康所需要的物品并不多，睡眠是其中之一。越简朴，越能摆脱生活的“奴役”，越接近精神的自由。活出精彩，不是折腾自己，希望所有的年轻人，能够在每一个静谧的夜晚，停下匆忙的脚步，抛开嘈杂的放纵，做一个温柔的梦，去聆听生命的律动，给心灵留一个静静喘息的机会。

吕京笏 来源：中国青年报