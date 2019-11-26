本月中旬生猪价格环比下降13.5%

国家统计局中国经济景气监测中心昨天发布的数据显示，据对24个省（区、市）流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，11月中旬与11月上旬相比，8种农产品中，有4种价格环比上涨、4种环比下降。

在8种农产品中，降幅最大也是最受关注的农产品品种为猪肉价格，本月中旬生猪（外三元）每公斤价格为34.6元，较本月上旬下降5.4元，降幅为13.5%。

另据农业农村部昨日发布的监测数据显示，昨日国内“农产品批发价格200指数”为116.21，比上周五下降0.02个点，“菜篮子”产品批发价格200指数为118.34，比上周五下降0.02个点。截至昨日14：00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为42.82元/公斤，比上周五下降2.2%。

北京青年报记者注意到，全国农产品批发市场猪肉平均价格自10月末创下52.23元/公斤的新高之后，进入11月以来基本就一路下跌。截至昨日，猪肉价格距离上月末的最高点跌幅已经超过18%。

对此农业农村部相关负责人表示，养殖户和规模养殖场出栏生猪的积极性提升，加之冻肉集中投放市场，造成猪肉供应过剩，但终端需求疲软，带动多地生猪和猪肉价格大幅下跌。

Q 生猪生产何时基本恢复正常？

A 力争明年底基本恢复到常年80%左右水平

农业农村部畜牧兽医局局长杨振海表示，生猪生产有自身的规律，恢复生产还是需要一个过程。一般来说，母猪补栏从出生到可以配种需要7至8个月的时间，能繁母猪怀孕时间接近4个月，实际上是114天，育肥猪出栏上市需要6个月的时间。因此，对于明年上半年的生猪生产来说，主要还取决于今年下半年能繁母猪存栏的数量。目前能繁母猪存栏量已经止降回升，照此趋势发展，在疫情防控持续推进和疫情稳定的情况下，明年上半年生猪生产总体来说将进一步好转。但是，市场供应明显增加可能还要到明年下半年。我们的目标是，力争明年底基本恢复到常年80%左右的水平。

Q 春节假期期间猪肉供应情况如何？

A 从供求角度分析，不支持生猪价格高价位持续运行

农业农村部表示，从供求角度分析，不支持生猪价格高价位持续运行。

杨振海指出，首先，生猪存栏降幅收窄，能繁母猪持续回升，这就预示着在未来两个月生猪出栏的数量会有所增加。其次，前一段时间生猪价格比较好，很多养殖户养大猪、留母猪，现在出栏的生猪平均每头要增加15公斤的肉产量，也就是说即使在出栏同样数量生猪的情况下，这两个月上市的猪肉量还是有所增加的。另外，前三季度进口是132.57万吨，增幅超过40%，第四季度进口力度可能还会加大，这对缓解供应压力还是有帮助的。库存方面，前一段时间屠宰企业和社会上的物流、冷链企业库存的猪肉进行了轮换出清。综合上述情况看，从供求角度分析，是不支持生猪价格高价位持续运行的。

文/本报记者 张钦 统筹/余美英