赵敏，女，汉，本科在读，团员，1985年12月

工作单位：通化亚太医院，从事医生工作5年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

我毕业于长春职工医科大学（大专），现就读于延边大(本科)，是通化市中西医结合医学会会员，从事医疗工作5年来，自己在平凡岗位上兢兢业业、任劳任怨、刻苦钻研，得到了患者的赞誉、同事的好评。

全心全意，热情为患者服务，从医5年来，自己急患者之所急、忧患者之所忧、想患者之所想，始终坚持“医者父母心”的原则，始终把患者的生命安全放在第一位。对待每一位病人，自己都能做到认认真真检查、详详细细解说、兢兢业业施诊。当遇到患者家属不理解时，不厌其烦地耐心做好解释工作，不管工作多忙多累都坚持每天下班前详细查看每一位病人，掌握病人的病情变化。

不断学习提高医疗技术水平。作为一名医生，只有通过提高医疗服务质量，才能赢得患者的信任。于是自己在工作中不断学习，苦练过硬的基本功，掌握本专业基本理论、基本操作、基本技能，学习新知识、新技术、新疗法，了解内科疾病发展的新动态，积累新经验。随着医疗技术的不断提高，加上强烈的责任心和事业心，成了医院的业务骨干，受到了患者的信赖。

在工作中自己踏实认真，待人真诚，勤劳朴实，团结同志，宽以待人，从不计较个人得失，无论上班还是休息，病人利益第一，随叫随到，合理用药，合理治疗，不以权谋私，不开搭车药，在病人中树立了良好的职业形象。

在今后的工作中，自己将更加努力，弘扬老一辈的医德医风，爱岗敬业，取信于民，在竞争中求生，在竞争中求发展，在自己的本职工作中，争创一流，再攀高峰。