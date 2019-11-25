吉林省德惠市：邢国辉
邢国辉，女，汉，大专，1978年12 月
工作单位：吉林省德惠市邢国辉卫生室，从事医生工作年限：22年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1995-1997年德惠卫校就读，同年8月德惠卫校毕业
1998年考取全科医生并函授大专
1998年从事全科医疗至2008年止
2008年至今专服从事儿科诊疗
邢国辉于2008年从事乡村儿科诊疗工作，因为自己也是一位母亲，更是一位医者，从医以来就竖立了待患者如家人的工作信念，让每一位患者进诊所就如同回到自己家一样，对待患者和蔼可亲。从医二十二年来勤勤恳恳、默默付出，在乡村医疗事业中情系乡村，扎根基层，无私奉献。她在坚持做好本职工作的同时，刻苦钻研，精益求精，通过自学和理论联系实践，她的医疗技术水平提高得很快，使一些常见病和多发病的处理得心应手，一般的疾病不用去大医院，在他这里都能得到解决；业务水平和诊疗能力得到了群众的认可和满意，成为了当地群众信得过的好医生。
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