谢茹，女，汉，大专，1975年7 月

工作单位：吉林省松原市新城乡松江村谢茹卫生所，从事医生工作年限：19 年

人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1996年考取全科医生并函授大专

2000年从事全科医疗至今

自2000年至今担任乡村医生，19年来，她立足农村，在最基层的医疗卫生工作岗位上默默倾注了大量的精力和心血，守护着当地居民的健康。在平凡的工作岗位上，刻苦学习，勤奋钻研，尽可能多地学习和掌握医学知识，在专业上力求精益求精，她经常到卫生院、县医院虚心请教。

从事乡村医生工作以来，每天上门就诊的病人非常多，除了诊治农村多发病、常见病，还积极配合有关部门，做好预防保健工作，积极应对各类突发事件，并取得了显著成效。

近年来，按照中央、省、市、县的有关政策要求，市加强了对村级医疗卫生机构的规范管理和社区卫生服务功能的拓展，面对新的形势，思想活跃，有创新精神，以不断满足人民群众的医疗需求和让更多的人民群众得到更好的医疗卫生服务为目标，积极投身于卫生改革中，配合上级主管部门，实行乡村卫生服务管理一体化工作。在这个平凡的岗位上，他默默奉献、任劳任怨、辛勤耕耘、艰苦创业，保障了一方百姓的健康安全。