辽宁省沈阳市：朱维兰
朱维兰，女，汉，大专，1957年
工作单位：辽宁省沈阳市苏家屯区红菱街道黑林台村卫生室，从事医生工作年限：20 年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
从自己做起，从点滴做起，视病人如亲人，从而赢得了病人的理解、支持与尊重，减少了医疗纠纷发生。作为一名医务人员，朱维兰默默奉献，没有丝毫松懈怠慢。她坚持每天学习专业知识，挤出时间到全国、省(市)参加学术会议和医学培训，不断吸收新知识、新技术。不断学习提高医疗技术水平。作为一名医生，只有通过提高医疗服务质量，才能赢得患者的信任。于是自己在工作中不断学习，苦练过硬的基本功，掌握本专业基本理论、基本操作、基本技能，学习新知识、新技术、新疗法，了解妇产科疾病发展的新动态，积累新经验。为了提高自己的医疗技术水平，被派到上级医院进修学习，学习期间她的勤奋、好学、勤劳得到老师的好评。
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