辽宁省辽阳市：陈泓州
陈泓州，男，汉，1976年12月
工作单位：辽宁省辽阳市白塔区电建社区卫生服务站，从事医生工作22年，
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1994.9-1997.7就读辽宁省辽阳市中医药学校
1999-2003就职辽宁省辽阳市白塔区站前医院
2003-2008就职辽宁省辽阳市永寿社区卫生服务站
2008-2019就职辽宁省辽阳市白塔区电建社区卫生服务站
陈泓州于1994年就读于辽宁省辽阳中医药学校，实习于鞍山市湖南中医院，跟师高华学习推拿正骨。毕业后相继师从辽阳名医李军、陈宝荣、吴立诚、张昭等人。主张治未病，未病先防，己病防变，以“明确诊断，综合治疗，安全有效”十二字方针为指导，擅治三瘫、颈肩腰腿痛、风湿、糖尿病、儿科等。
多年的基层工作，面对每一个鲜活的生命，深感医生责任重大，一直以“文明其精神，野蛮其体魄”为自己的座右铭。人一生的基础是有一个健康强壮的身体。所以，作为一名医生更需要严格的要求自己，要有一个健康的生活习惯，积极参与体育锻炼，做一名合格的健康代言人。
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