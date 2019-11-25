辽宁省丹东凤城市：曹福利
曹福利，男，满族，党员，1964年2月
工作单位：辽宁省丹东凤城市大兴镇联合村卫生所，从事医生工作28年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1982年毕业于丹东市卫生职工中等专业学校至今在大兴镇联合村卫生所工作
2000年-2017年当选凤城市第四届，第五届政协委员
2008年 2016年被评为凤城市优秀政协委员
2010年加入中国共产党
2011-2019年被评连续评为“十星级共产党员”志愿者义工服务先进个人“及优秀共产党员称号”
2012年-2014年在北京中医药大学学习深造并获得学历
2019年参加第四届中国乡村医生年会。当选“中国医师协会乡村医生分会委员”，“中国乡村医生执业工作委员会委员”
曹福利医生多年来，努力钻研业务知识，开展特色医疗，结束靠输液执业的时代，坚持全天候24小时为患者服务，巡诊、出诊风雨不误，多年来，对特殊患者减免医药费，每年免除医药费数千元。
在担任凤城市政协委员期间，多次参加走访慰问部队老军人、老干部、老教师、五保户、特困户等群众，担当更多的社会责任。
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