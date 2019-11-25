湖南省吉首市：石洪胜

石洪胜，男，苗族，本科，团员，1983年6月

工作单位：湖南省吉首市阳光诊所，从事医生工作年限：17 年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

我是医师石洪胜，来自于美丽的山城湘西吉首室，执业于阳光诊所，平时专研医术，总结临床经验，潜心研究， 以中医绿色疗法推广：直肠给药，雾化吸入，中药贴敷。在治疗各种常见病，多发病方面取得显著疗效，并在湘西自治州人民医院、湘雅三院、中南大学多次培训进修，掌握与运用新技术，以精湛专业技术水平，尊重生命，以人为本，高尚的医德受到远近百姓的一致好评。也成为当地特色疗法的先行者。

记得那是2014年，一个平时经常妈妈陪同来看病的小女孩，支气管哮喘又发作了，但这次却是奶奶陪着来了，我顺口问了一句：你妈妈呢？她奶奶说：她妈妈尿毒症，在医院做血透。我顿时沉默了，仔细诊查后，给小女孩打针，雾化，奶奶问我多少钱，我说治好再说，经过认真的治疗三天后，小女孩好了，并带了点药回家继续口服。奶奶又问我一起多少钱，我说：她妈妈的病后面还需要很多钱，而我又不能帮助你们什么，这次药费治疗费就给你全免了，以后宝宝病了，就来我这，我都给免费治疗。瞬间，我看到奶奶有泪水在眼眶里转。几天过后，奶奶带了一大包桐叶粑粑给我，我说：你家有困难，这个东西我心领了，你留给孩子吃，奶奶坚持要给，我就把粑粑留了下来，非常感谢她的心意，同时我也非常的感动。

很多人问我，你把药卖的那么便宜，你不赚钱干吗？因为我的内心所想，就是要把善心回馈社会，我做医生的目地就是要让老百姓看的起病，买的起药，把病治好了，这才是最重要的。这片区百姓，还有十里八乡那里留守老人和小孩子们都认准了我这里，对于这份信任和依赖，我会依然选择用我阳光般的心，留守在最基层守护他们的健康。

2015年参加湘雅首届基层医生培训后，成为湘雅儿童先心病免费治疗联络站，先后介绍十多名宝宝通过门诊的平台，在湘雅成功的先心病免费手术。我希望每一个人，都有一个美好的未来。