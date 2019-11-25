湖北省襄阳市：刘遵学
刘遵学，男，汉，1951年7月
工作单位：湖北省襄阳市襄州区刘遵学诊所，从事医生工作52年。
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1966-1967年襄阳卫校学习
1967-1969年东津镇卫生院实习上班
1970-1980年在东津镇老营管理区卫生所长
1980-1993年在东津镇下洲村担任卫生所所长
1993-2019年襄州区张湾街刘遵学诊所工作
我一直在基层医疗机构服务于老百姓，毕业于襄樊卫校,从医工作50多年积累了丰富的临床经验,尤其是在内儿常见病一块和药物中毒急救这一块积累了丰富的的经验挽救了很多农村人的性命!
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn