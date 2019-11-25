湖北省蕲春县：余满英
余满英，女，汉，团员，本科，1973年11月
工作单位：湖北省蕲春县铁路开发区枫树林小学医务室，从事医生工作24年。
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
余满英医生自1995年从事基层医生工作以来，为方便基层大众，为大家服务，余医生的医务室设在蕲春县第四实验小学隔壁，20多年来守护着学生和周边百姓的健康。
为了响应国家号召，发扬祖国中医，让身边的患者能够享受中医药服务，今年余医生又报名参加了中医确有专长技术培训班，认真学习中医理论，并结合临床诊治经验。每年她也会尽量多参加医学类的培训，在医技上取得了很大的进步。在她诊所开展了多种绿色疗法，擅长用直肠给药、雾化、敷贴等疗法治疗各种常见病多发病。
余满英医生她为人和蔼可亲，就诊病人的问题她总是耐心的一一作答，并主动回访就诊病人，不断提升自己的服务质量，让社区居民就诊更舒心。
20多年如一日，她始终坚持着初衷，为附近学生和乡亲们的健康保驾护航！
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