河南省信阳市：万学平
万学平，女，汉族，专科，1972年3月
工作单位：河南省信阳市潢川县邱围村卫生室，从事医生工作26年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
万学平于1998年开始在村卫生室工作，从医20余载，在工作中兢兢业业，任劳任怨，恪尽职守，不断提高自己的专业水平，又考虑理论知识需要经常更新，我于2010年至2011年在安阳医药学校进修。
一个好的医生只有德艺双馨才能有能力救治他人，手艺的提高来自于临床的经验的积累和勤奋的理论学习，而对待患者的态度如沐春风才能最大限度的减少他们的疼痛，古语有“医者父母心”，让患者痛苦而来，微笑而归一直是我服务和工作的宗旨，患者就诊，是信任我，把健康乃至生命交给了作为医生的我，有儿童来诊治的时候我总是不厌其烦，因为儿童不能叙述自己的病痛，小点的以哭闹代替，做心电的患者，上了年纪的，我帮助他们翻身有时脱掉袜子，从来没有嫌弃，在那一刻我用我所学，救治了一条生命，我的灵魂得到升华，也更加爱惜自己的基层工作岗位。急患者之所急，想患者之所想是我工作的前提，把患者放在第一位，使单纯的医患关系变成了亲情关系。有时患者只是来咨询，这时我总是耐心解释，使他们满意而归，给患者消除心中的疑虑也是我的快乐之源。在非常简陋和艰苦的工作环境中我争取为患者把好第一关，保证及时就诊，及时定诊尽量作到不延误患者病情，遇急重患，及时转诊，总是任劳任怨，毫无怨言。
然而工作中总是积极探索新的工作方法和经验，指导患者正确用药， 我想为了人民的身体健康，再苦再累也是值得的。总之，在组织的关怀下，在领导的帮助下和同事的支持下，我在我热爱的医疗卫生工作中取得了一定的成绩。在成绩面前，我感到更多的是责任和压力，我将更加严格要求自己，扎扎实实，无怨无悔投入到工作中，投入到崇高而平凡的医疗卫生事业中，做一个守护人们健康的忠实卫士。
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