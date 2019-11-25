赵凯，男，汉族，专科，1980年3月

工作单位：河南省许昌市东方明珠社区卫生服务站，从事医生工作15年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

赵凯作为一名基层医生从2009年全面开展农村公共卫生服务工作以来，和其他基层医务工作者一样，积极投身到农村公共卫生服务行列之中，成了一名社区责任医生。他坚持每月定期下乡到责任区，上门入户随访，发放健康教育资料，宣讲保健常务，建立健康档案，24小时接受电话咨询，进行健康、营养、保健咨询和指导，下乡体检，上门初步诊断疾病，指导病人科学用药。责任医生的工作是繁琐辛苦的，没有规律的就餐时间，但他本着把工作做得更好这样一个目标，一直默默的付出着。

赵凯医生认真接待每一位病人，把每一位病人都当成自己的朋友、亲人，经常换位思考别人的苦处，只要是社区群众有需要，无论是上班还是休息，都能做到随叫随到。医者父母心，他以前方百计解除病人的疾苦为己任，他希望所有的患者都能尽快的康复。

作为一名普通的医务工作者，在平凡的岗位上时刻牢记职业赋予我们的神圣使命，恪守艺德，坚持以病人为中心，为百姓提供全面的支持和帮助，为造福山区百姓做出自己的贡献。