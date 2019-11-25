河南省驻马店市：刘万里
刘万里，男，汉族，中专，1945年9月
工作单位：河南省驻马店市驿城区文化路前王菜园社区卫生服务站，从事医生工作52年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
本人1965年6月毕业于驻马店市卫生学校。我们家是世代行医，老祖辈一直传下来中药药方，经我几十年的钻研探索结合西医，治疗了很多基层常见病和疑难病，以服务患者为中心，开展以微笑面对每一位患者，上班期间我始终把患者的健康放在第一位，得到了越来越多患者的认可和称赞，在当地也有着良好的口碑。
除了诊治多发病，常见病外，还积极配合上级卫生行政部门，做好预防保健工作，积极应对各类突发事件，并取得了显著成效。在行医的同时，也积极做好育人的工作，知道行医这个职业是“操心”的职业，我从不歧视任何一个病人，并力求公正地善待每一个患者。时刻牢记职业赋予自己的使命，始终把病人放在与自己的同等位置上，学会了换位思考，将心比心，一直以“假如我是一个病人”的设想去指导自己的言行。平时，很积极地阅读心理学、教育学等方面的著作，努力解除患者的思想压力，敢与病魔拼搏。
在恪守医生职业道德、遵守社会公德的同时，勤勤恳恳兢兢业业，数年如一日，急为病人所急，想为病人所想，从不推诿病人从不计较个人得失。经常为村内65岁以上老年人健康体检，听心肺、量血压、测血糖并建立了居民健康档案，规范管理高血压，糖尿病、重症精神病等慢性病人，定期为他们随访，建议治疗和康复指导。开展35岁以上免费测血压、测血糖，及时发现高血压、糖尿病病人，提出最佳治疗意见，及时通知村内的孕产妇去社区服务中心体检，向他们宣传孕产妇保健知识并做好儿童保健和计划免疫工作。
我深知，我的每点进步、每个成绩都和家人的支持、领导同事们的关心爱护和邻里的热情帮助分不开。作为一名基层医生、我只想做的就是端端正正行医，兢兢业业工作，实实在在做人。医者，意也，理也。与民相亲，饥为之食，寒为之衣，病时为之医药者也。
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