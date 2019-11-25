河南省平顶山市：耿会娜
耿会娜，女，汉，本科，1983年5月
工作单位：河南省平顶山市新华区耿会娜内科诊所，从事医生工作年限：15年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
2014年9月-2016年1月毕业于焦作职工医学院，2016年9月-2019年1月毕业于新乡医学院。从 2004年9月至今一直在基层工作，服务于社区居民，一直热衷学习新的疗法和专业知识，来提升自己。连续获得职业资格证、全科医师证、高级健康管理师证等。
从小家里人就告诉我长大了一定要做一名医生治病救人，因为在家人的期盼和鼓励下，早早便对健康有了深深的认知，所以上学时也义无反顾的选择了医学专业，我是一边学习一边成长，从2004年便在基层诊所工作，工作中我认识到自身还有很大的提升空间，就继续学习和考试，取得了一系列的证书和成绩，在我看来，这些证书和成绩不是荣誉的象征，而是我对健康知识的提升和进步，对于患者身上的各种疾病，我有了更好的诊疗方法和见解，帮助更多的患者解除疾苦，为基层人民的健康保驾护航。
因为平时热爱学习，对各种新的疗法和产品都进行学习和研究，所以有时不在诊所，时间长了，有的患者就知道了，对我也是各种理解，有时外出几天学习回来，患者就会等我回到诊所后找我看病，就给我开玩笑说“又去学习到了什么好方法啊？赶紧给我用用”，虽然是一句打趣的玩笑话，但是也足以看出患者对我的认可和信任。
这一路走来，有太多的感动和收获，我的基层健康之路还很长很长，我愿倾尽我的一生来守护着基层人民的健康，也让我自己在基层的道路上，不断学习和成长。
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