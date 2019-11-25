河南省平舆县：蔡德亮

蔡德亮，男，汉，本科，1964年11月

工作单位：河南省平舆德仁中医院，从事医生工作35年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

蔡德亮医生从事医疗工作30多年来，自己在平凡岗位上兢兢业业，任劳任怨怨，刻苦钻研，得到了患者的在意和同事的好评。

从医30多年来，急患者之所急，忧患者之所忧，想患者之所想，对待患者不分家庭情况是富是贫，社会地位是高是低，始终把患者生命放在第一位，对待每一位患者都能做到认认真真检查，详详细细解说。遇到家属不理解时，不耐其烦地给家属作出解释工作。在给病人看病时，关只关注患者的心理变化，坚定不移的认为，一个温暖的笑脸，一句亲切的问候，一个拉扶的细心动作，本身就是一剂良药。

作为一名医生，只有不断地提高医疗服务质量，才能获得患者的信任。掌握本专业基本理论，基本知识，基本技能，学习新理论，新疗法。

医者父母心，对待患者热情，关心，耐心是蔡医生的口头禅，他会听取每一个患者的诉说，只有这样才能准确的给患者诊断，对症下药，症状缓解的快，蔡医生是患者口中的拓荒牛，默默的扎根基层数十年，在医学的到道路上默默耕耘者。