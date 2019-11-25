河南省平舆县：蔡德亮
蔡德亮，男，汉，本科，1964年11月
工作单位：河南省平舆德仁中医院，从事医生工作35年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
蔡德亮医生从事医疗工作30多年来，自己在平凡岗位上兢兢业业，任劳任怨怨，刻苦钻研，得到了患者的在意和同事的好评。
从医30多年来，急患者之所急，忧患者之所忧，想患者之所想，对待患者不分家庭情况是富是贫，社会地位是高是低，始终把患者生命放在第一位，对待每一位患者都能做到认认真真检查，详详细细解说。遇到家属不理解时，不耐其烦地给家属作出解释工作。在给病人看病时，关只关注患者的心理变化，坚定不移的认为，一个温暖的笑脸，一句亲切的问候，一个拉扶的细心动作，本身就是一剂良药。
作为一名医生，只有不断地提高医疗服务质量，才能获得患者的信任。掌握本专业基本理论，基本知识，基本技能，学习新理论，新疗法。
医者父母心，对待患者热情，关心，耐心是蔡医生的口头禅，他会听取每一个患者的诉说，只有这样才能准确的给患者诊断，对症下药，症状缓解的快，蔡医生是患者口中的拓荒牛，默默的扎根基层数十年，在医学的到道路上默默耕耘者。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn