邝春雷，男，汉，大专，，党员，1971年10月

工作单位：河南省项城中央花园社区医院，从事医生工作22年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1993年毕业于郑州中原医学专修学院

1997-1999年项城纺织厂卫生室任厂医

1999-2001年郑大一附院进修学习

2003-2015年安康门诊工作

2016-至今中央花园社区医院

2017-曾获项城市卫生系统先进工作者

荣获周口市再就业个人荣誉奖

邝春雷：男、现年48岁，中共党员、大专文凭、项城中央花园社区医院法人代表。技术职称：主治医师。1993年毕业于郑州中原医学专修学院，1995年到项城纺织有限公司医疗室任厂医。2000年响应国家对企业减员增效的号召，主动报名离岗，自办诊所，自主创业发展至安康综合门诊，现已升格为项城中央花园社区医院。

现医院用房面积1200平方米，服务半径覆盖500-1000米范围，社会受益人群大约2万人左右，门诊设有儿科、内科、皮肤科、妇科、中医理疗科、临床检验科、配备了彩色超声检查、心电图、一氧化碳、肺功能检测和中药贴敷室、脱敏治疗室等科室，为附近居民的就诊便利提供了高质量的优质服务。住院部开放病床20张，现有职工36人，高级职称2人，中级职称6人，在邝医生的带领下，中央花园社区医院为广大的医疗护理人员搭建了一个施展自己才能的平台，使他们能在自己喜欢的岗位上为患者服务，为社会做出贡献。技术力量和优质的医疗服务在周边居民中产生了很好的口碑。

20多年来，邝春雷医生从一个刚毕业的学生发展到一名大家称赞的好医生，为医疗事业付出了精力、财力和心血。他办院的目的在于掌握一手精良的技术，为广大患者服务，救死扶伤、回报社会。邝医生不断学习基础理论知识、及时充电、不断外出学习，参加学术会议和短期培训，虚心向国内知名专家请教医学上的难题，不断丰富自己的业务知识。多次与北京儿研所附属儿童医院陈育智教授共同措商小儿呼吸道疾病的诊断和治疗。2019年9月赴烟台专业培训变态反应性疾病的治疗，新开展了儿童哮喘、过敏性鼻炎的变态反应性疾病的点刺试验和脱敏治疗。近年来，他对小儿呼吸道疾病进行了比较专业的学习，对小儿肺炎、哮喘、过敏性鼻炎等疾病的诊断治疗积累了丰富的经验。他把病人当亲人，忠实履行治病救人的天职。每年冬季呼吸道疾病病人较多，他废寝忘食，从早上7点一直工作的下午2点，他对每一位病人都认真诊断，耐心问诊，不看完最后一个病人他就不离开诊室，有时中午饭到下午2点多才吃，由于经常不能按时吃饭，他自己却经常胃痛。晚上有时有病人找到家里，他也像上班一样热情接待，细心诊断。不论什么时间有病人打电话询问病情和治疗方法，他都一一耐心解答并嘱咐如何处理。对于个别经济困难的病人，一时药费凑不够，他都安排先拿药治病，各种检查费减免。

病人的口碑是最好的宣传，邝医生为人正直，本本分分做人，认认真真做事。他曾在项城纺织有限公司工作5年，虽然已离岗多年，但仍不忘自己曾经工作过的单位。该单位女职工较多，近年来，每逢3.8妇女节都要为纺织厂女工免费体检，通过体检筛查到一些妇科疾病，已有30多位女工得到及时治疗，恢复健康。

总之，邝医生他办院不以盈利为目的，只以救死扶伤为己任，目的在汇报社会，造福一方百姓。为项城的医疗事业做出自己的贡献。