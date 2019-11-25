山东省潍坊市：王小玲
王小玲，女，汉，研究生，1972年3月
工作单位：高新王小玲诊所，从事医生工作年限：28年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
2001年 潍坊市优秀医务人员；
2018年 最美基层好医生；
积极投身到公共卫生服务行列之中，她坚持每月定期下乡到责任区，上门入户随访，发放健康教育资料，宣讲保健常识，建立健康档案，进行健康、营养、保健咨询和指导；下乡体检；上门初步诊断疾病，指导病人科学用药。责任医生的工作是繁琐、辛苦的，没有规律的就餐时间，但她本着“把工作做的更好”这样一个目标，认真接待每一位病人，把每一位病人都当成自己的朋友、亲人，经常换位思考别人的苦处。只要是群众有需要，无论是上班还是休息，都能做到随叫随到。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn