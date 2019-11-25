四川省自贡市：朱玉萍
朱玉萍，女，汉，大专，党员，1975年11月
工作单位：四川省自贡市大安区凤凰乡永胜村卫生室，从事医生工作24年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1991年——妇幼医士毕业
2001——西医执业医师，加入中国共产党
2002年——成都中医药大学毕业
2006年——中西医执业医师，取得西医全科医生和中医全科医生转岗培训。
2008年——优秀共产党党员称号
2013-2014年——获得十佳爱心医生称号
2015年——考过了主治医生2018年医师节获好医生称号
朱玉萍从1995年毕业至今在凤凰卫生院工作，做过卫生院副院长，后要求下基层就一直在医院卫生室上班。从医20多年，在基层实实在在做事，了解群众的需求，管理两千多人的公共卫生档案，每一个人都认真的核实，对慢病的群众随时下乡随访，挨家挨户的进行走访，宣教健康营养还有慢病的保养及预防，对于刚开始工作的还很年轻朱医生，有很多人都质疑她是否能把工作干好，经过一两年的朝夕相处，村里的人们都开始对这个年轻的医生刮目相看。
2001年本身就是妇产科专业毕业的朱医生，对于孕产妇的随访更加细致专业，许多人还强烈要求在朱医生这里接生，印象深刻的就是一名产妇羊水栓塞，在打完急救电话后，朱医生和她的助手就开始全力抢救，朱医生用过硬的专业知识还有她的不懈的努力，等急救车到的时候病人已经脱离了危险，因此产妇一家人还特地去朱医生的卫生室送旗帜，这是朱医生从医生涯记忆深刻的一次从医经历。
2008年加入了中国共产党，成为了一名党员，平时还会特地抽空参加党员的培训还有开会，每一次都带着自己的本子，把重要的话记录在自己的本子上。朱医生有很多本笔记本，每一本上都记录着大大小小的知识点。朱医生跟我谈话的时候跟我讲“下了基层我自己生了孩子，出了月子就开始到处随访，每天早上七点多开门到晚上，有的病人不能走动可能还要出夜诊，半夜接到电话就起床拿着出诊包出门，这种日子经常都在重复。”我问她累吗，她回答的是，只有在信任你的时候他们才会第一时间想到你，都是关系生命，作为医者我们面对生命义不容辞。
正是因为她热爱的她的职业热爱她的工作，每天都在与病人交流，了解病人的痛苦。2014年获得十佳好医生，她的敬职敬业在2018年医师节获得好医生称号。了有时候看到病人家庭苦难还会主动免除医药费，在这个片区你要说朱医生，她们都会说，她是我们的福星，医术高超，为人和善，坐在出山的公交车，一上车几乎每个人都会面带笑容的叫她朱医生。
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