四川省乐山市：周文海
周文海，男，汉，大专，群众，1976年10月
工作单位：乐山市犍为县玉津镇铜高村卫生市二室，从事医生工作23年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1993-1996年，乐山市职业技术学院中医系专业学习 1996-1999 年 ；乐山市149师师医院工作
1999-至今：乐山市犍为县玉津镇铜高村卫生室二室工作
周文海，男，现年43岁，毕业于乐山市职业技术学院中医系专业，毕业后分配到边远的乐山市犍为县医院实习，之后在乐山149师医院进修内科1999年至今服务于犍为县玉津镇铜高村卫生站，2000年取得执业助理医生证，2008年获得执业医师，2010年取得全科医师证.2016取得主治医生证.在工作中兢兢业业，任劳任怨，恪尽职守，锐意进取。
一个好的医生只有德艺双馨才能有能力救治他人，手艺的提高来自于临床的经验的积累和勤奋的理论学习，而对待患者的态度如沐春风才能最大限度的减少他们的疼痛。让患者痛苦而来，微笑而归一直是周医生服务和工作的宗旨。周医生常说：患者来我这里就诊，是信任我，是把健康乃至生命交给了作为医生的我。在值班时有儿童来诊治的时候周医生总是不厌其烦，因为儿童不能叙述自己的病痛，小点的以哭闹代替，做心电的患者；上了年纪的，周医生帮助他们翻身脱掉袜子，从来没有嫌弃；在大内科的急救中，尤其是服毒患者，周医生不嫌脏，不怕累，还耐心的做服毒患者的思想工作，终于把他从死亡线上抢救了回来。在那一刻周医生用他所学，救治了一条生命，他觉得很幸福，也更加爱惜自己的工作岗位。有时患者会来咨询，这时周医生总是耐心解释，给患者消除心中的疑虑。在非常简陋和艰苦的工作环境中周医生尽心尽力为患者提供医疗服务，保证及时就诊，及时定诊尽量作到不延误患者病情，遇急重患，及时转诊，总是任劳任怨，毫无怨言。
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