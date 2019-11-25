四川省宜宾市：徐克琴

徐克琴，女，汉，大专，群众，1974年9月

工作单位：四川省宜宾市南溪区街道社区卫生服务站，从事医生工作23年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

徐克琴，女，45岁，大专，毕业于昆明市卫生学校，1997年至2002年在昆明市高新门诊开发部上班学习，一直在昆明市延安医院高干病房主任的教导下成长，2002年4月回到四川省宜宾市南溪区创办了“青龙村卫生室” ，后因个人发展以及各种原因，转型为“南山社区卫生服务站”且为负责人。

从业以来，一直以服务人民、服务群众为心中目标，从外地学习回归以后，为当地老百姓扎根基层、情系乡村、无私奉献，为服务当地人民群众为己任，努力学习，一步一步提高自己的诊疗技术，生活和工作都在诊所，一天24小时为患者服务，经常患者半夜发病前来就诊，也是守着患者通宵未眠，有时生病卧床不能起来的时候，也要尽最大的努力解决患者的疾苦，不管过年过节都坚守自己的岗位，一直兢兢业业、任劳任怨、恪尽职守。默默无私奉献，深得广大老百姓的好评，我常常记得一句话：“虽然我是一名基层医生，但我的宗旨是花小钱治好病”，我觉得做人要有人品，行医就要有医德，每当看见患者带着疾病到诊所，通过我的治疗，一天天减轻患者的疾苦，看见患者脸上露出轻松的表情和不受病痛的折磨的时候，我感觉这是作为一名基层医生的骄傲，我也为我自己成为一名基层医生而自豪，这么多年一直的付出和辛苦都是值得的。

我愿意继续为人民服务，做好自己力所能及的事，献身于医疗事业，守护一方患者，解除一方患者的疾苦。不断学习，不断努力，提升自己的诊疗技术，为基层患者服务。