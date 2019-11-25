徐刚，男，汉，本科，党员，1979年1月

工作单位：四川省彭州市通济镇徐氏诊所，从事医生工作22年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

毕业于成都中医药大学。1997年参加工作，先后工作，学习进修于解放军71971部队医院，四川华西医院，四川省中医院，彭州市人民医院，彭州市中医院。擅长从事消化，呼吸，免疫，老年病等医疗工作，在中西医配合下增强人体免疫力方面有较好的研究；参加过98年抗洪任务，5.12汶川地震红十字医疗救援，玉树地震红十字医疗救援。

1997年12月—2000年12月在71971部队医院工作

1998年9月 —11月期间参加微山湖抗洪抢收，荣获三等功一次

2001年9月 –2004年6月在成都市中医药大学学习，荣获成都市‘三好学生’，成都市‘优秀学生’

2008年5月，在5.12汶川地震中，荣获彭州市‘优秀个体’

2004年至今，在彭州市徐氏诊所工作

徐刚医生作为一名退伍军人，秉承爱祖国，爱人民的情怀，在诊所里面处处为病人考虑，能吃药不打针，能打针不输液的原则，对每一位前来就诊的病人都多沟通，多询问，了解病人的病程情况，为病人给出合理有效的药物进行治疗。

2008年5.12当天徐医生刚忙完吃过午饭，想休息一会，结果地动山摇的地震爆发了，作为一名医生稍作休整他就出发了。地震彭州市山区周边也属于重灾区，受伤的人群比较多，通济卫生院的医生数量有限，所以他准备好急救药品和救援人员到达一线，为受伤的病人进行处理包扎，不怕苦，不怕累，更不怕脏，每天奔走在一线，抢救受伤的群众并且他还告诉他的员工，来到我们诊所里面的病人有需要的都免费提供帮助，秉承“一方有难，八方支援”的信念，连续工作了10多天。因为徐刚医生的无私奉献，荣获彭州市“先进个体”荣誉称号。

他初心不改，为患者作想，用自己的医术，减轻患者痛苦，最大限度让患者花最少的钱，治好每次疾病，用善心感化患者，配合治疗。由于他医德医术高明，收费合理，在当地赢得了很好口碑，每天的门诊量上百人。为了提高自己的技术水平，经常参加各种专科的学习，用心服务周边的患者， 因为他的努力和不断学习，被彭州市推荐到华西医院进修，徐刚医生也非常珍惜这次机会，努力学习，积极提高医术。