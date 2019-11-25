四川省绵阳市：谭清富
谭清富，男，汉，中专，群众，1964年7月
工作单位：绵阳市三台县景福镇正街110号谭清富诊所，从事医生工作25年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
于1994年7月毕业于四川绵阳市医科学院，后在三台县景福镇开诊所工作至今。
谭清富，55岁，参加工作以来，在各级领导的关心帮助下，认真做好本职工作，真正履行了一名乡村医生的岗位职责要求。牢固树立为人民服务的思想，在自己的工作岗位上始终是以患者为第一位。对每一个患者都认真检查，详细解说。遇到患者不理解时，不怕麻烦地耐心解释。自己一直保持高度的责任心。谭清富对待工作认真并负责，在工作中，他深切的认识到一个合格的医生应具备的素质和条件。努力提高自身的业务水平，不断加强业务理论学习，通过阅读大量业务杂志及书刊，学习有关医疗卫生知识，经常参加省市县举办的各种学术会议，极大地开阔了视野，扩大了知识面。始终坚持用新的理论技术指导业务工作促进自己业务水平的不断提高。始终坚持用新的理论技术指导业务工作，从而使自己能够熟练掌握多种常见病、多发病的诊断和处理技术和方法。工作中严格执行各种工作制度、诊疗常规和操作规程，认真负责地处理每一位病人，在最大程度上避免了误诊误治。二十八年来，谭清富认认真真工作，踏踏实实做事，从未发生一起差错事故。尽最大能力完成作为一个医生的各项工作和任务。对待每一位前来就诊的患者，热情且认真。对年轻同道真诚以待，相互学习，共同提高，对待工作兢兢业业，任劳任怨，树立医务工作者的良好形象。
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