罗彬，男，汉，大专，群众，1973年6月

工作单位：四川省自贡市富顺县东湖镇罗彬诊所，从事医生工作23年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1992年——1995年四川省自贡市卫校

1996年——2018年富顺同心医疗站

1999年四川省泸州市医学院临床医学，2016年取得国家执业中药师资格证，同年顺利通过了全科主治医师资格中级职称

2019年富顺罗彬诊所

罗彬医生是自贡市富顺县“小红帽志愿者”协会医疗扶贫志愿者。因其长期利用医学专长免费开展精准帮扶，和志愿者团队一起去敬老院义诊。

罗彬医生立志行医和坚持志愿服务是受到了他爷爷的影响。在罗彬医生小时候农村缺医少药的时候，爷爷就用传统中医中药来为患者排忧解难！1995年22岁的罗彬医生从自贡市卫校毕业，当时由于富顺县东湖镇同心村没有一名乡村医生是接受过正规教育培训的乡村医生。罗彬医生就毅然来同心村做了一名乡村医生，也是为了更好的继承和发扬爷爷救死扶伤的精神！采用中西医结合提高治病疗效，潜心研习简便快捷，绿色高效的针灸推拿康复技术。不断向名师，前辈学习，日积月累采用中医中药康复疗效显著，深受广大患者的认可。

2008年5月12日，四川汶川发生了举世震惊的大灾难，罗彬医生主动申请前往救援，然后就随队抵达北川县参与了8天的消毒防疫工作。期间，根据医生的工作经验，提出了合理科学的建议受到了领导的重视表扬。

2010年“小红帽”爱心协会联合富顺县妇联，团委等部门及省内外多家爱心企业，为互助镇地中海贫血和白血病患儿晓晓(化名)举办募捐晚会，筹措到全部治疗费用28万元，引起了社会良好反响。同时该协会常年组织参与扶贫，关爱社区老人，慰问农村留守儿童等志愿者服务活动。罗彬医生用实际行动传承了助人为乐的家风家教，践行了医生的“大医精诚”！本着医学无止境，刻苦努力考取了国家执业中药师资格证，以及全科主治医生职称，用精湛的医学技术更好的为患者服务。“你若性命相托，我必全力以赴”做医生最幸福开心的事情就是能够得到患者的认可及肯定！这就是激励罗彬医生在医学海洋里不断学习前行的动力！