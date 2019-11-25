四川省彭州市：刘应泽

刘应泽，男，汉，大专，群众，1975年2月

工作单位：四川省彭州市军乐镇乐兴社区卫生站，从事医生工作21年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

毕业于成都都江堰卫校校，1996年毕业后在彭州市军乐镇卫生院工作，2007年在军乐镇乐兴社区卫生站工作，工作期间先后在彭州市中医院，彭州市人民医院进修，学习。擅长从事消化，呼吸，免疫力等医疗工作。

2004年被评为军乐镇先进工作单位，先进个人第一名

2005年被评为先进工作者

2006年被评为先进个人第二名

2007年在军乐镇乐兴社区卫生站工作至今

2017年12月，一股冷空气南下，成都平原进入了真正的冬天。尽管没有北方的大雪纷飞，但成都人对于这急转直下的温度还是措手不及，而一个医生忙碌的身影。温暖着乡亲们的心。

“刘医生，嗓子不舒服的很，你赶快给我看看！”“刘医生，娃儿发烧了，找哪个测体温喃？”......在彭州市军乐镇乐兴社区卫生站，不到30平方米的空间，挤满了看病的患者和家属。量血压，测体温，抓中药.....40多岁刘应泽忙前忙后，一刻都不得闲。

时间追溯到1993年，当时还不到18岁的刘应泽就读于成都都江堰卫校。毕业后进入了彭州市军乐镇医院工作。从西医到中医，从内科到肛肠科，刘应泽在医院呆了不少的科室，也学到很多专业技能。后来，刘应泽又到彭州市人民医院，彭州市中医院学习深造，就在所有人认为他会一直在医院干下去的时候，刘应泽却与2007年选择离开医院到乐兴社区卫生站当了一名普普通通的村医。“当时村上没有诊所，乡亲们看病很不方便，村支书请我回去，我没怎么犹豫就答应了”刘应泽一家有6个人从事医疗工作相关的工作，他爷爷辈两兄弟都是军乐镇远近闻名的好医生。

到乐心社区卫生站工作后，刘应泽每个月除了给老年人义诊外，还要做跟踪重大疾病患者，上门记录新生儿转态等社区卫生工作，一干就是10年。2013年刘应泽所在的乐兴社区卫生站被四川省卫生行政部门评为优秀卫生站，刘应泽个人获得个人一等奖。时至今日，刘应泽已经成为备受人敬重的医生。这不仅仅是大家对他医术的认可，更是对他的人品肯定。