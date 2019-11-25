四川省绵阳市：胡茂
胡茂，男，汉，中专，群众，1974年12月
工作单位：绵阳市江油市明珠社区卫生服务站，从事医生工作25年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1994.5月在绵阳市妇幼保健院工作，1996年在绵阳市中医院工作，后在明珠社区卫生服务站工作至今
胡茂医生从医近25年。1994年开始，信守从病誓言，急病人之所急，想病人之所想，深受患者爱戴，不断学习，数十年如一日，用自己的一言一行，践行着“悬壶济世”的医者之心，用良好的道德素质、敬业的工作态度和精湛的医术帮助患者，视工作为生命，待患者如亲人，用平凡的事迹诠释着一名内科医生救死扶伤、全心全意为患者服务的天职。在平凡的岗位上，以真诚、朴实、严谨、稳重的作风赢得了患者的普遍信赖和同行们的一致赞扬，以高尚的人格魅力和精湛的医术、展示了一名医务工作者的品格。在医生这个岗位上工作二十五年，积累了丰富的临床实践经验，在理解了医学的博大精深的同时，也深刻体会到自己知识的有限，在业余时间都积极汲取新的专业知识，探索新的科研项目。在平时的工作中，对病人有三颗心:一是责任心，二是耐心，三是爱心，检查病人认真仔细，解释病情透彻，坚持以人为本”和“患者至上”的服务理念，用真情为患者解除病痛，在医患之间架起了心的桥梁，给患者留下了深刻的印象。
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