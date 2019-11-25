四川省成都市：付克华
付克华，男，汉，大专，群众，1975年3月
工作单位：四川省成都市龙泉傅氏中西医结合门诊部，从事医生工作26年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1990年，付克华就读于成都市双流县卫校。1993年毕业后，他先后前往龙泉驿区医院、成都空军医院、义和卫生院进修学习，主攻外科。2003年，付克华取得了第三军医大学大专学历，后来又参加了成人自考本科课程学习。除此以外，付克华医生还前往成都中医药大学学习针灸、推拿等中医实用技术。
付克华医生出生于医学世家，其父亲在四川省龙泉驿区的医院和诊所从医至今，付克华自小就在父亲“治病救人”的氛围熏陶下，立志也要成为一名为老百姓解除疾苦的人民医生。
1990年，付克华就读于成都市双流县卫校。1993年毕业后，他先后前往龙泉驿区医院、成都空军医院、义和卫生院进修学习，主攻外科。2003年，付克华取得了第三军医大学大专学历，后来又参加了成人自考本科课程学习。除此以外，付克华医生还前往成都中医药大学学习针灸、推拿等中医实用技术。
在进修学习的同时，付克华也开始进入诊所工作。1993年，付克华的第一家诊所正式开业;2008年他的诊所面积增加了100多平方米;2010年又增加了口腔诊室140平方米……尽管规模与地址在不断变化，但始终都在方圆两百米范围内。用付克华的话来说，这就是对老邻居、老街坊的一种不舍。
“我父亲就是本地的一名老中医，小时候看到很多治病救人的场景，对自己有很大的触动。”付克华说，“这一方面是医生这个职业受人尊重，另一方面则是邻里之间的那种信任与帮助。”
秉持着最初的美好愿望，付克华与街坊邻居之间有着很多的信任与帮助的故事。1997年，当时60多岁的许大娘，突发脑中风，瘫痪在家。刚刚毕业不久的付克华，“硬着头皮”顶了上去，运用自己所学，精心为许大娘诊疗。半个月时间，许大娘慢慢好转起来，后来还能正常行走了。也是从那时开始，付克华的名声逐渐传播开来。
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