四川省成都市：冯桂琼
冯桂琼，女，汉，本科，群众，1968年7月
工作单位：四川省成都市大邑县蔡场镇万福街冯氏诊所，从事医生工作27年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1989-1992年，就读于成都中医药大学
1992年-2001年10月，在双流永安医院工作
2002年至今在大邑冯氏诊所工作
冯桂琼是一位十分谦和的医生，工作中非常的耐心，多年的从医经验让她成为了一位医术严谨，深谙患者心绪的好医生。
“让老百姓免受病痛折磨”这是冯桂琼医生视为职业名言的一句话。她说，医生是一个必须得终生学习的职业，必须要精益求精，不断学习新的临床诊疗技术，为患者解除病症。医者仁心，患者在生病之时已经非常痛苦，医生应该保持耐性尽量减轻患者的压力和疼痛，也是这句话不断的督促她保持对这份职业的使命感和新鲜感。
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