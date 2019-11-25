重庆市南川区：杨永建
杨永建，男，汉，本科，群众，1972年1月
工作单位：重庆市南川区杨永建诊所，从事医生工作28年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1999年毕业于成都中医药大学中医专业
2010年毕业于重庆医科大学中医临床专业
1992至今以法人身份注册《南川杨永建诊所》 个体诊所，以执业医师身份在本所从事基层医疗工作
杨永建在1991年毕业于重庆医科大学，毕业后开办个体诊所，扎根于基层，努力耕耘28年，从医经验丰富，能有效处理多种疑难病症，尤其针对儿科和内科有独到见解。开办项目有妇科、儿科、内科及特色医疗，深受广大患者及家属的认可与敬佩。曾经数次到全国各地学习，有如下学习经历，江苏南京学习超声波治疗，河南学习鼻咽综合治疗。北京学习中医药贴敷治疗，开展项目有:内科、儿科、特色绿色治疗，北京学习中医药贴敷治疗。
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