云南省大理市：李国强

李国强，男，白族，本科，党员，1974年10月

工作单位：云南省大理市李国强中西医诊所，从事医生工作20年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

2000年参加工作，2005年至2012年先后担任宾川县乔甸镇卫生院副院长，支部书记。2012年3月至今一直在大理市李国强中西医诊所个体行医

2006年获得2005年创建省农村中医药先进县，先进个人

2009年被评为优秀共产党员，优秀专业技术人员

2010年至2011年度被评为优秀共产党员

2011年在创建全国中医药先进单位获得先进个人

2011年获得卫生从业人员实践技能操作比赛二等奖

金杯银杯不如老百姓的口碑，金奖银奖不如老百姓的夸奖。我从医以来一直秉持这不为良相即为良医的家国情怀，一辈子执着追求，永不懈怠。

记得在2005年的一天，有位用推车拉着的瘫痪疾病人指名道姓的要我为她诊治。她已经有60多岁，西医输液十五天左右未愈，我为她详细的问诊和看CT片和报告单，原来只是腰椎骨质增生和滑脱压迫了神经引起的瘫痪。我虽然心中没有底气，但看着她期盼的眼神，我决定用中医帮她治疗看。通过用针灸和中医汤药一起治疗，一星期后患者病情明显好转。半个月后病人居然能站起来了，患者经过一个月的治疗就痊愈了，可以走路两三公里。患者治愈后是感激涕零，我心中也是无比的欣慰和高兴。感觉这辈子选择了医生这个行业没有选错，更加坚定了我用毕生精力去诠释医不惊人死不休的信念。

2012年3月自己开诊所以来，我一直每天工作十多个小时，日均门诊量从二三十人增加到七八十人，甚至更多。但我一直用饱满的精神和满腔热情为病人耐心细致的诊治。

我开诊所以来，因旁边是廉租房小区，大都以老弱病残和低收入群体为主。我为他们每年少收和减免医疗费用十多万元左右。虽然经济效差有所下滑，但社会的效益明显上升，获得了老百姓的夸奖和口碑。这其实也是我想得到的结果，经济是衡量一个人成功与否的关键因素，但社会效益和社会责任是我们应该追求的中药目标之一。

青山遮不住，毕竟东流去。我们的一生是短暂的，但我们要用有限的生命投入到无限的为人民服务中去。这是我作为一个医生，同时也是一名共产党员的理想追求。