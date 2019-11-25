云南省昭通市：雷勇
雷勇，男，汉，中专，党员，1972年3月
工作单位：昭通昭阳区雷氏西医诊所，从事医生工作26年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1993年-1995年在昭通卫校爱德基金班学习
1995年-2000年在昭通市大关县天星镇沿河村任乡村医生
2001年-2004年在昭通卫校就读于中医班
2004年至今在昭阳区洒雨镇开个体诊所，在这段时间内曾四处摆放民间高手及参加各类学习班。
雷勇通过不断的学习多次到外地学习小儿推拿，穴位贴敷，针灸及各种外治法，在各种常见多发病及疑难杂症有独到见解，通过自身的不断努力，考过了执业医师资格考试，在参加蝎毒疗法治疗疑难杂症期间，曾获得疑难专家的称号和全康疼痛部合作期间，曾获得“全康疼痛学院”荣誉教授。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn