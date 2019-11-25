云南省西山区：甘铁梅

甘铁梅，女，汉，大专，群众，1975年10月

工作单位：西山泰民康诊所，从事医生工作22年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

本人从事临床工作22年，在常见病，多发病的临床诊所累积了丰富的经验，主要擅长于儿科常见病，上呼吸道疾病，哮喘，肺炎，腹泻及外感发热，食积热等，诊断率，治愈率和服务态度等众多方面表现突出得到了许多患儿家长的肯定和赞许为此送来了多面锦旗表示感谢。

在自己22年的临床工作中，始终把自己看成守卫人民的战士，对医学前沿的探索坚定执着。对来就医及寻医问药的患者细致耐心，急患者之所急，忧患者之所忧，想患者之所想。始终坚持“以患者为中心”对待患者不分贫富，社会地位高低，始终对患者一视同仁，认真诊治及关怀备至。

在自己的从医的工作中，遵守医德医风，踏实认真，待人真诚，勤劳朴实，团结有爱，宽以待人。从不计较个人得失无论上班还是休息，病人利益第一，坚守自己的职业岗位，随叫随到，合理用药合理治疗，在病人中树立了良好的职业形象。

在今后的执业工作中，作为一个医务工作者应该积极参加有关医学方面的学习及培训，将自己从医后的临床经验及所学医疗技术更好的为基层患者服务。