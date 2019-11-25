陕西省：严厉追责问责 守护校园食品安全底线

为消除校园及周边食品安全隐患，做好学校和幼儿园食品安全工作，陕西省多个部门通力合作，开展整治食品安全问题联合行动，保障师生“舌尖上的安全”。

2018年，省教育厅就联合省食药监局、省卫健委开展了8轮联合督导督查，分赴全省15个市（区、县）进行详细检查。2019年春季开学，省委教育工委、省教育厅组成12个专项执法督查组，采取不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场的方式，在全省组织开展了为期3个星期的专项督查,并通过现场组织反馈、下发督办单限期整改、开展“回头看”督导等方式，推动落实校园食品安全。

2019年10月29日-11月13日，省教育厅、省市场监管局、省公安厅、省农业农村厅联合前往汉中、商洛、安康开展食品安全整治联合行动督查。通过召开会议、实地检查、督查情况反馈等措施，严查食品安全风险隐患，严厉追责问责，守护校园食品安全底线。

按照陕西省食安办统一部署，将市县教育行政部门食品安全工作纳入对市县政府的年度考核指标。同时，拓展“互联网+健康教育”内容供给，建设陕西省学校卫生工作管理平台，以信息化和大数据为抓手，在线展示各地学校食品安全工作开展和监管情况，提升学校食品安全信息化管理水平。

针对发生的校园食品安全事件，一方面省教育厅及时约谈有关市教育局分管食品安全防控工作负责人，通报发生事件，明确整改要求，以执纪问责倒逼责任和工作落实。另一方面，按照原因不查明不放过、责任人不处理不放过、整改措施不到位不放过这“三个不放过”原则，省教育厅及时向有关市县教育局和学校下发问责通知。

2018年春季开学以来，共解聘小学校长和幼儿园园长职务7人，警告中小学校长和幼儿园园长4人（含负有管理责任的中心校校长），其余相关人员也相应作出了取消评优资格、通报批评、书面检查等处理。为使各地各校吸取教训，引以为戒，省教育厅还将有关食品卫生事件予以全省教育系统通报，提升食品安全责任意识。

在宣传培训上，一是抓课堂主渠道，鼓励中小学开发校本课程，严格落实食品安全教育课程课时。二是定期举办培训班。今年暑期，连续举办3期食品安全培训班，提升管理人员和食品卫生从业人员知识和技能。三是持续开展教育部主导的“师生健康中国健康”主题健康教育活动，举办食品安全宣传周活动，并将食品安全相关指标纳入省级健康学校示范建设中。

下一步，陕西省将建立由教育部门牵头、卫健和市场监管部门配合的常态化培训机制，组织对学校食品安全防控一线的工作人员进行全员培训。加大对不达标学校相关设施设备的改造提升，实现学校食堂标准化管理并加快学校食堂“明厨亮灶”建设。（陕西省教育厅供稿）