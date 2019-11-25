教育部：开展世界艾滋病日宣传活动 营造学校防艾氛围

近日，教育部印发《关于做好2019年“世界艾滋病日”宣传活动的通知》（以下简称《通知》），推进“师生健康中国健康”主题健康教育，加强学校艾滋病防控工作。

2019年12月1日是第32个“世界艾滋病日”。我国2019年“世界艾滋病日”宣传活动主题为“社区动员同防艾，健康中国我行动”。《通知》明确，教育部将围绕“世界艾滋病日”主题，系统总结相关高校艾滋病防控工作有益做法和经验。各地教育行政部门要结合本地实际，印发宣传活动通知，组织相关活动，在“世界艾滋病日”前后营造艾滋病防治宣传良好氛围。相关高校要组织开展“世界艾滋病日”宣传、干预、动员检测等活动。高校医院（门诊部）、中小学校医务室（卫生室）要结合岗位职责和工作优势，组织开展“世界艾滋病日”相关健康教育活动。

《通知》明确，各地教育行政部门和高校要结合2019年“世界艾滋病日”宣传活动主题，采用多种形式广泛开展宣传教育。要充分利用广播、电视、报刊杂志等主流媒体和“两微一端”等新媒体平台开展广泛宣传，在学校广泛普及艾滋病防治知识。要充分发挥学生社团和志愿者作用，持续加强青年学生预防艾滋病和健康宣传教育，在学校食堂、宿舍、教室、图书馆、体育场馆等公共场所，张贴散发宣传材料或播放宣传影音。

《通知》明确，各地教育行政部门和高校可通过组织编写青年学生艾滋病感染者典型案例发挥警示作用，增强预防艾滋病教育针对性和实效性，切实提高青年学生自我保护意识和预防艾滋病能力。要结合2019年全国“艾滋病检测月”系列活动，提高师生艾滋病检测认识，帮助认识和杜绝传播艾滋病的高危行为，普及检测方式和途径。

《通知》要求，各地教育行政部门和高校要高度重视学校艾滋病防控工作，严格按照《中华人民共和国传染病防治法》《学校卫生工作条例》《艾滋病防治条例》等文件要求，切实增强做好学校艾滋病防控工作的责任感和使命感，明确工作职责，狠抓重点环节，确保责任到位。学校要切实加强预防艾滋病教育，加强组织领导，加大工作力度，确保各项防控措施落实到位。高校要成立校领导牵头、相关部门和学生组织组成的学校预防艾滋病教育工作小组，明确职责，制订并实施防控方案。

《通知》要求，各地教育行政部门和高校要按照《普通高等学校健康教育指导纲要》《中小学健康教育指导纲要》等文件要求，健全学校预防艾滋病教育工作机制，加强思想道德教育和健康教育，落实预防艾滋病专题教育时间、发放预防艾滋病教育处方等防控措施，增强学校预防艾滋病教育和综合干预服务能力，营造学校预防艾滋病教育良好氛围。要将预防艾滋病教育作为健康教育重要内容，积极探索适合不同学段学生身心发育、认知能力的健康教育内容和方式，提高教育针对性和效果。同时，要联合媒体做好2019年“世界艾滋病日”宣传活动新闻报道工作。