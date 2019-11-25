二十四节气保健养生之小雪

“不治已病，治未病”是两千多年前《黄帝内经》的核心理论，养生康复是中医药重要组成部分，越来越被老百姓认可。北京康益德中西医结合肺科医院院长董瑞，临床一线近四十年，深刻体会到“二十四节气”与“十二时辰”的变化规律对人体健康的重要性，提出“五脏六腑之所喜即养生之所需，五脏六腑之所恶即养生之所忌”，借“二十四节气与十二时辰”变化规律，调补阴阳等观点。从“节气与时辰”的历史渊源、文化典故、民族习俗、变化规律、致病规律、预防规律、经方验方、养生规律到康益膏方、艾灸、冬病夏治、冬病冬防等特色中医进行了总结概述。此文将以“小雪”节气为例，从史、文、食、养、医等多维度做一次健康解读。

【小雪历史渊源】

古人称五天为一候，三候为一节气，全年分为七十二候二十四节气。

小雪节气名称首见于西汉的《淮南子·天文训》，书中记载说：“加十五日指亥，则小雪，音比无射。加十五日指壬，则大雪，音比应钟。”《月令七十二候集解》解释为：“十月中，雨下而为寒气所薄，故凝而为雪。小者未盛之辞。”《群芳谱》释义为：“小雪气寒而将雪矣，地寒未甚而雪未大也。”小雪节气天气寒冷，降水形式由雨变为雪，但“地寒未甚”雪量不大，故称为“小雪”。小雪一候：虹藏不见；二候：天腾地降；三候：闭塞成冬。古人认为天地阴阳之气交泰则出现虹，小雪时阳气上升，阴气下降，天寒无雨，不见虹，天地不通，阴阳不交，万物寂然，天地闭塞，转入严冬。

【小雪民族习俗】

2019年11月22日，己亥年十月廿六是小雪节气。

小雪节气人们开始腌腊肉、吃糍粑、晒鱼干、吃刨汤。

腌腊肉

民间有“冬腊风腌，蓄以御冬”的习俗。小雪后气温急剧下降，天气变得干燥，是加工腊肉的好时候。农家开始着手将多余的肉类用传统方法做成腊肉、香肠储备起来，待到春节团聚时正好享受美食。

吃糍粑

南方部分地方保留有“十月朝，糍粑碌碌烧”农历十月吃糍粑的习俗。用糯米蒸熟捣烂后制作成的糍粑，软糯香甜，可口诱人。“碌碌烧”是非常形象的客家话，“碌”是指用筷子卷起糯米粉团，像车辘那样前后上下左右，就像车轱那样滚动，粘上芝麻花生砂糖；“烧”即是热气腾腾的样子。吃糍粑一要热，二要玩，三要斗，这样才能体会到乐趣。

晒鱼干

乌鱼群、旗鱼、沙鱼等会在小雪前后来到台湾海峡，中国台湾中南部海边的渔民们会开始晒鱼干、储存干粮。

吃刨汤

土家族会在小雪前后开始“杀年猪，迎新年”民俗活动。吃“刨汤”，是土家族的风俗习惯，用热气尚存的上等新鲜猪肉，精心烹饪而成美食“刨汤”，用来款待亲朋好友。

【小雪致病规律】

1.六淫：六淫是六气太过或不及，或春应温而寒，冬应寒而温，非其时而有其气，或者气候骤然暴冷、暴热，超出了机体的适应能力范围就成为了致病因素。六气有风、寒、暑、湿、燥、火。小雪节气天气寒冷，寒邪多依附于风邪侵犯人体，表现为怕风怕冷、手足凉、腰腹关节冷痛、关节屈伸不利等。寒性收引凝滞容易导致中风等疾病的发生或复发。

2.内生七情：是喜、怒、忧、思、悲、恐、惊情绪的突然或长期刺激，引起机体脏腑气血功能紊乱，导致疾病发生，称为内生七情。小雪节气，天气时常晦暗阴冷，心情易受天气影响，引发悲忧之情，应调整心态，节喜制怒。冬日宜“使志若伏若匿，若有私意，若已有得”。

【小雪养生规律】

早在2000多年前《黄帝内经》书中提出了冬三月的养生规律。从立冬到大寒节气结束称之为冬三月。“冬三月，此谓闭藏，水冰地坼，无扰乎阳，早卧晚起，必待日光，使志若伏若匿，若有私意，若已有得，去寒就温，无泄皮肤，使气亟夺，此冬气之应，养藏之道也。逆之则伤肾，春为痿厥，奉生者少。”在此基础上，董瑞院长依据临床经验总结提出：五脏六腑之所喜即养生之所需，五脏六腑之所恶即养生之所忌。

1.起居规律

人与天地相适应，自然起居也应顺应四时变化。冬日应“早卧晚起，必待日光”，适当调整作息时间以助闭藏阳气，充养精气。同时应“去寒就温”，多晒太阳，戴围巾护好大椎穴。现在越来越多的北方人冬日迁往温暖的南方居住，以期缓解哮症、喘症等疾病的发生，殊不知北方人冬日毛孔是紧闭的，是藏的状态，到南方毛孔打开，处于散的状态，减少冬日封藏之力，违背了自然规律，返回原住地后往往难以适应天气变化。

2.运动规律

冬日可进行适当的室内锻炼，不宜剧烈，以达到“无泄皮肤”。人体在剧烈运动时皮肤开泄，汗出过多，耗气伤阳。喜欢运动的人冬日可多做静功，例如八段锦、太极拳、瑜伽等以利于养藏。

3.饮食规律

小雪后，饮食要保持清淡，食补宜选择温热、益肾的食物：如羊肉、火锅等。益肾的食物有：腰果、芝麻、花生、芡实、白果、核桃等。同冬吃萝卜夏吃姜，冬日阳气潜藏在体内，容易积滞内热，偏凉的萝卜可以清热行气。少食寒冷食物伤及脾胃。

【康益小雪之养生】

1.冬病冬防：是指在“三九”天通过中医辨证论治用药和“三九”贴敷达到预防和治疗疾病的方法，临床上适用于哮喘、肺纤维化、肺气肿等肺系疾病，风寒湿痹等关节疾病、泄泻等脾胃疾病。秋冬阳气收藏，阴精伏于内，应养阴以顺其收藏，阴中求阳，以期达到阴阳平衡。

2.中医膏滋：中国有句谚语“冬令进补，来春打虎”，董氏膏方就是冬令进补方法之一，具有强身防病、治未病及调治慢性病的疗效。膏方是一人一方，需要通过中医的辨证论治来调整。

3.艾灸：

关元：脐下三寸处，补肾气；

足三里：外膝眼下三寸，调理脾胃，补中益气。

肾俞：位于腰部，当第二腰椎棘突旁开1.5寸，温补肾阳。

命门：位于腰部，后正中线，第二腰椎棘突下凹陷处，温补肾阳。

4.艾足浴：艾足浴疗法是选择艾草等中草药，加水煎后兑入温水，然后进行泡洗。人体足部有足之三阳经和足之三阴经经过，是人体经络汇聚的地方之一。泡洗后通过点按下肢和足部相关穴位，激发人体潜在的机能，调整身体失衡的状态，达到驱寒散邪，防病治病的效果，有自我保健和延年益寿之功效。尤其适用于手脚冰凉等。该疗法操作简单，方便舒适，效果显著，受到很多患者的喜爱。

5.仙芪扶阳固本丸：该中成药主要是由白人参、淫羊藿、蛤蚧、黄芪、白术、茯苓、白扁豆等中草药组成，具有补肺、健脾、温肾、扶阳固本的功效，适用于肺脾气虚证。