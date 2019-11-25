“中国日间手术发展与实践培训项目”在上海圆满落幕

近日，由中国卫生经济学会卫生服务成本与价格专业委员会主办，中国日间手术合作联盟（CASA）协办的“中国日间手术发展与实践培训项目”在上海召开。

出席培训班的有中国卫生经济学会副会长兼秘书长、联盟主席、国家卫健委卫生发展研究中心名誉主任张振忠教授，中国卫生经济学会卫生服务成本与价格专业委员会副主任委员兼秘书长、联盟副主席兼秘书长、国家卫健委卫生发展研究中心医药成本价格研究部于丽华副主任，联盟副主席、北京协和医院麻醉科主任黄宇光教授等领导。还有来自全国15个省（区、市）30余家医院的院长、医务处处长、绩效管理办会计师、日间手术科主任、临床医师、麻醉师、护士等在内的50余名学员代表共同参加了本次培训班。

本次培训班采取专家授课、案例分享、小组研讨和培训前后的考试等形式召开。联盟主席张振忠教授介绍了日间手术的起源以及中国日间手术的发展历程，于丽华副主席对日间手术的支付与收费进行了深入浅出的讲解，并就支付方式的发展趋势及展望进行了阐述。之后相关讲者围绕日间手术的基础、重点、热点问题进行了授课，并就学员们在实践中的经验、体会和困惑现场进行研讨和交流。

本次培训班首次尝试了小组教学的精品培训模式，按学员身份分为政策组、管理组、临床组、麻醉组、护理组进行分组，设小组组长、遴选学员实践案例，相互分享、探讨，交流实际临床工作中遇到的困惑，共同探讨解决方案。同时采用摸底考试和终了考试的形式检验培训的成效。这一新型的培训模式得到了与会学员的一致好评，为不断提升国内各地各级医院日间手术临床实践与管理水平，并为从事日间手术的各位专家同仁提供相互学习和交流的平台，推动日间手术管理规范的研究工作。