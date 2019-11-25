“心健康公益行动”走进甘肃省天水市
10月30日，“心健康公益行动”在甘肃省天水市正式启动。
天水市卫健委副主任高纪平、兰州大学第一医院张钲、上海交通大学附属胸科医院方唯一、兰州大学第二医院白锋、天水市第一人民医院院长问肃生、武汉亚洲心脏病医院张勇、天水市第一人民医院副院长马致祥及全省各地地市、县的心血管专业临床专家及基层医生代表等260余位嘉宾出席了本次大会。
市卫健委副主任高纪平强调，“心健康公益行动”是一项增进全省群众健康福祉的惠民工程，是省医师协会服务会员单位、服务社会群众、服务健康事业的延伸工程，同时也是各级医院突出公益性、体现社会责任的形象工程。各组织实施单位要立足心血管疾病防治，广泛开展科普宣教，普及心脑血管预防知识，提高全民健康素养；开展基层技术培训，进一步推动分级诊疗和医改强基层；为造福百姓，维护群众健康权益做出应有贡献。
会上，张钲、方唯一、白锋、问肃生等4位嘉宾为天水市“心健康公益大使”授牌。
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