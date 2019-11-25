莫让这些“健康流言”误导你和家人

编者按

近些年，网上或微信朋友圈疯传的许多所谓“健康知识”，或打着民间传统的旗号，或披着国外新科技的外衣，实则干着蛊惑人心、混淆视听、吸引眼球的行为。比如“奶、蛋、肉是最有效的健康杀手”“中医推拿可以帮孩子退烧”“宫颈糜烂不治疗会发展为宫颈癌”“抑郁症不是病，就是因为太矫情”……这些都是近日中国科协发布的“科学流言榜”的热门上榜流言，和我们的日常生活和女性健康都息息相关。本期我们特别刊发中国妇女报·中国妇女网记者整理的这些“健康流言”，看看你和你的家人们是否也在不经意间“中招”，甚至被误导。我们也希望借此揭开这些“健康流言”伪科学的面纱，消除其造成的心理恐慌，激浊扬清，以正视听。

“奶、蛋、肉是最有效的健康杀手”“中医推拿可以帮孩子退烧”“宫颈糜烂不治疗会发展为宫颈癌” ……这些都是近日中国科协发布的“科学流言榜”的上榜流言，和我们的日常生活和女性健康都息息相关。科协期望通过发布流言榜，揭开谣言伪科学的面纱，消除流言对人们造成的心理恐慌，在不断求新求变的科普环境中激浊扬清。

健康流言1

紧急避孕药一年只能吃三次

流言起因：对于无防护性生活或避孕失败后，常采用口服紧急避孕药的方式避免怀孕。但在网上搜索“紧急避孕药”时，通常会搜索到“一年服用不超过三次”等字样。

真相解读：药店常能买到的紧急避孕药主要是“左炔诺孕酮”，其作用是利用大剂量的孕激素迅速抑制排卵，阻止精子通过宫颈以及阻止受精卵着床，其药品说明书以及学术文献都没有一年只能用三次的提示。世界卫生组织（WHO）认为，无明确证据显示重复使用紧急避孕药会造成任何健康风险。美国妇产科医师学会（ACOG）认为，即使在同一个月经周期，也可以多次服用。

健康流言2

打电话侧脸被烫伤，是手机辐射所致

流言起因：有一位女士打电话时侧脸被烫伤，很多人都传是手机辐射所致。

真相解读：手机辐射在头部引起的温度升高微乎其微，根据IEEE（电气和电子工程师协会）的安全标准，人体内局部温度升高的阈值不超过3.5 ℃。若人体正常温度是36.5 ℃，则局部温度不能高过40 ℃，而手机辐射所能引起的最高温度不到 37 ℃，处于安全范围，而且人类还可通过本身的体液流动来调节自身局部的温度。因此，说辐射导致温度升高的依据并不充分。

健康流言3

中医推拿可以帮孩子退烧

流言起因：在不少妇幼论坛中，有些自称有经验的家长推出各种小儿退烧良方，其中“宝宝发烧时，内关、心经、小天心各推拿100次，可以快速退烧”的说法，令很多家长深信不疑。

真相解读：儿科专家指出，发热是疾病发生时的一种症状，自行退热可能会掩盖其真正的病情，贻误诊断和治疗。首先，小儿发烧只是一种表象症状，推拿能够辅助降温，但并不能从根本上解决引起发热的原因，而且能否在短时间内降低体温，降低到什么程度，目前并没有进一步研究。由于儿童大脑发育还不成熟，如果处理不当，将会导致大脑不可逆的损伤，严重威胁患儿健康。世界卫生组织认为，对于高热，安全有效的方法是依靠药物治疗。

健康流言4

宫颈糜烂是病，不治会发展为宫颈癌

流言起因：“宫颈糜烂是病，不及时治疗会发展为宫颈癌”这一说法，是多年来困扰女性的魔咒，也让很多女性为此花了很多冤枉钱。

真相解读：妇科专家指出，“宫颈糜烂”是“柱状上皮异位”的表现，是正常的生理现象，不是病，更与宫颈癌扯不上边。宫颈被覆的细胞结构在胚胎发育期大致分为两种，宫颈管内为柱状上皮细胞，宫颈管以外为鳞状上皮细胞。青春期后在雌激素作用下，柱状上皮细胞增生，暴露于宫颈管以外，这便是“柱状上皮异位”。绝经后，柱状上皮回缩至宫颈管内，这一现象便不复存在。2008年全国医学统编教材《妇产科学》第八版，也以“柱状上皮异位”取代了“宫颈糜烂”这一病名。而目前研究结果表明，宫颈癌的主要诱发因素是高危型的人乳头状瘤病毒（HPV），并非是宫颈糜烂所致。

健康流言5

奶、蛋、肉是最有效的健康杀手

流言起因：网上一直在流传很多关于《中国健康调查报告》一书的误导性流言，如，在书名之上冠以《救命饮食》，或称“牛奶致癌”、“奶、蛋与肉类是最有效的健康杀手”等等。

真相解读：此书是美国康奈尔大学柯林·坎贝尔教授和他的儿子托马斯·M·坎贝尔于20世纪90年代出版的一本营养方面的科普读物。网络上一些耸人听闻的流言完全曲解了坎贝尔教授的观点。坎贝尔教授的观点认为“良好的饮食是我们对抗病魔的一大利器”，比如，长期过度控制任何单一营养品的摄取，如碳水化合物、脂肪、胆固醇或omega-3脂肪，都无法让您获得健康。科学界认为没有不健康的食物，只有不健康的吃法，奶有丰富的蛋白质和钙，蛋和肉提供丰富的优质蛋白，适量食用均可促进健康。

健康流言6

喝蒲公英茶可以祛肝毒治肝炎

流言起因：“喝蒲公英茶可以祛肝毒治肝炎”是一种流传民间的偏方，很多人对此深信不疑。

真相解读：中医药研究学者认为，蒲公英属于药食两用植物，具有清热解毒、消肿散结的功效，但其对肝炎有治疗作用的说法并没有科学依据。肝炎是发生在肝脏中的炎症，多由病毒引起。虽已有实验表明蒲公英在体外可以抑制丙肝病毒的增殖，但此项研究距离真正应用于肝炎的临床治疗还有很长的路要走。所以，治疗肝炎不能寄希望于蒲公英，确诊后应及时就医，规范治疗。

健康流言7

抑郁症不是病，就是因为太矫情

流言起因：据媒体报道，一名20岁女孩不堪抑郁症折磨，发微博表示“我生了一场很久的病，这是最后一次自杀”。很多人都认为抑郁症就是太矫情，是一时想不开，或是由于意志不够坚强所导致的。

真相解读：心理学及精神学研究者认为，抑郁症是一种当今社会常见的疾病。抑郁症的典型症状是持续性的情绪低落，是一组心境障碍或情感性障碍。症状是注意力难以集中、记忆力减退以及失眠等。患者受抑郁情绪的影响，其学习、工作、生活及社会交往都会受到不同程度的影响，他们自己无法通过意志力控制痛苦。因此，对抑郁症患者，我们不应该无端指责或者质疑，家人、朋友及全社会要给予他们足够的关心和支持。（记者 彭芸）