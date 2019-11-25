七省份部分城市：医保电子凭证陆续开通

新华社济南11月24日电 （记者魏圣曜） 全国医保电子凭证首发仪式24日在山东济南举行。“医保电子凭证”成为全国医保线上业务唯一身份凭证，即日起在河北、吉林、黑龙江、上海、福建、山东、广东七个省（市）的部分城市陆续开通使用。

据国家医疗保障局介绍，医保电子凭证具有身份凭证、信息记录、自助查询、医保结算、缴费及待遇领取、办理医保业务等功能，确保群众能够在互联网上高效、安全地享受医疗保障部门的各项公共服务。参保人可通过国家医保App，或者通过微信、支付宝等经由国家医保局认证授权的第三方渠道激活使用。

在安全性上，医保电子凭证通过实名、实人认证，采用国产加密算法，数据加密传输，动态二维码展示，确保个人信息和医保基金使用安全。它由国家医保信息平台统一生成，标准全国统一，跨区域互认，参保人可依此在全国办理有关医保业务，堪称“一码在手，医保无忧”。

山东省副省长孙继业说，山东作为此次开展医保电子凭证工作的先行试点省，将按照国家医疗保障信息化建设要求，加快推动医保电子凭证推广、普及和应用，为群众提供便捷、高效、安全的医保公共服务。

国家医疗保障局副局长施子海在首发仪式上说，提升医保治理能力和服务水平、改善群众体验，是各级医保部门共同的奋斗目标。国家医疗保障局将不断探索创新，深入研究引入5G和区块链等先进技术，推进医保治理体系和治理能力现代化。