医保电子凭证试点 看病扫码可不带卡

11月24日，全国医保电子凭证发布式在山东省济南市举行。医保电子凭证是全国医保线上业务唯一身份凭证，即日起在河北、吉林、黑龙江、上海、福建、山东、广东七省（市）的部分城市陆续开通使用。今后，全国参保人可以“看病不带卡，只用医保码”。

医保电子凭证全国通用

国家医疗保障局相关负责人介绍，医保电子凭证是医疗保障信息平台中参保人的唯一标识，是打通医保线上服务的金钥匙。与实体卡或其他电子卡相比，医保电子凭证有方便快捷、应用丰富、全国通用、安全可靠四个突出优点。

医保电子凭证不依托实体卡，参保人可通过国家医保APP，或者通过微信、支付宝等经由国家医保局认证授权的第三方渠道激活使用，十分方便。医保电子凭证广泛应用于医保查询、参保登记、医保就诊、报销支付等各个医保业务场景，一张电子凭证就可以办理所有医保业务。

医保电子凭证很快将覆盖全国

医保电子凭证由国家医保信息平台统一签发，标准全国统一，跨区域互认，参保人可以凭证在全国办理有关医保业务，可以说“一码在手，医保无忧”。

目前，医保电子凭证的功能正在迅速拓展中。河北、吉林、黑龙江、上海、福建、山东、广东七省（市）已经可以激活领取医保电子凭证，济南、福州、厦门等近20个城市的部分药店和医院已经开通医保支付功能。

据介绍，济南当天已有不少参保居民开通医保电子凭证，并实现在济南市中心医院、济南市第一人民医院互联网医院、药店进行看病、买药、支付全流程使用。

国家医疗保障局表示，后续全国其他地区也将陆续开通使用，很快将覆盖全国，最大程度方便老百姓看病。

将引入5G和区块链完善电子凭证功能

国家医疗保障局副局长施子海表示，医保电子凭证的开通使用，标志着参保人将拥有一人一码的医保电子身份凭证，医保业务的办理和支付更加方便快捷。

施子海表示，国家医疗保障局将不断探索创新，深入研究引入5G和区块链等先进技术，加快完善电子凭证功能和推广应用，不断优化设计、完善功能、简化流程，提升群众使用体验。国家医疗保障局将加强业务协同，推进医保治理体系和治理能力现代化，提升为民服务质量和水平，让更多便民举措更加广泛地惠及人民群众。

采用加密算法,确保个人信息安全

医保电子凭证安全吗？手机丢了怎么办？国家医疗保障局表示，“安全性可以放心”。医保电子凭证通过实名和实人认证，采用国产加密算法，数据加密传输，动态二维码展示，确保了个人信息和医保基金使用安全。（记者吴为）

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电子凭证可通过多种方式激活使用

如何领取医保电子凭证？参保人只需下载国家医保APP或支付宝首页搜索“医保电子凭证”，经过刷脸认证后，即可一键领取。或者在微信关注“我的医保”公众号，激活医保电子凭证，也可以开通使用。

今后去药店买药或者去医院看病，打开手机刷医保二维码就能轻松完成支付，无需出示实体医保卡。目前在支付宝使用该项服务，还能得到支付宝随机立减红包和蚂蚁森林能量。