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对污染企业，政府要做好监管，也要做好引导与服务。

去年10月以来，江苏省环保部门将每月第四周的周四定为全省统一的“企业环保接待日”。针对企业面临的环保问题，江苏各级环保部门既接受企业上门咨询，又主动走进企业答疑，为企业排忧解难，找到兼顾生产与环保的两全之策。

“公司能‘豁免’吗？什么时候可以告知？生产任务重，能否往前赶赶……”在江苏省南京市生态环境局的接待室里，一家江北新区化工企业的部门主管李先生，还没有坐稳便打开了话匣子。

这是江苏“企业环保接待日”的一幕。当天和他一起来的几位企业代表，还提出了有关立项、补助、培训等问题。生态环境局分管领导与相关处室负责人一起，现场为企业答疑解惑。

去年10月，原江苏省环保厅下发通知，要求将每月第四周的周四定为全省统一的“企业环保接待日”。

企业上门咨询环保难题

“不仅解答了政策，也增进了理解和信任”

李先生所说的“豁免”，是怎么回事呢？

李先生所在的企业是环保部门重点管控企业，生产醋酸等化工产品。今年夏天臭氧污染高发期，根据江苏省统一管控措施，该企业的产能受到控制，不能满负荷生产。随后，该企业进行了提档升级、污染减排，希望能早日全线开工。该企业将申请豁免的资料提交到区生态环境局，初审后又转至市生态环境局。忐忑的李先生报名参加了环保接待日活动。

“我们经过复核后认为，该企业全线开工不会造成排放总量的增加，符合豁免要求。”参加当天接待日活动的南京市生态环境局大气处副处长汪炘介绍。

“秋冬季重点管控是南京市环保工作的亮点，目前已实施了6年。”汪炘告诉记者，其目的是对企业进行生态引导、分类管理，而非一刀切地让企业长期停限产。

根据江苏省出台的豁免办法要求，企业申请豁免需满足各项基本条件。这项工作涉及环保、发改、工信等多部门，即便在环保部门内部，也涉及多个处室共同参与。其中的申报条件、适用范围等，是过去企业反映比较集中的问题。

“不仅解答了政策，也增进了理解和信任。”李先生表示。江苏省生态环境厅相关负责人介绍，自去年10月以来，全省各级生态环境部门企业环保接待日共接待企业1580家，帮助解决各类生态环境问题和困难1728项。

环保部门走进企业答疑

“依法依规保绿色促发展、实事求是破困局解难题”

除了把企业“请进来”，也有让服务“走出去”。在企业环保接待日活动之外，为更好地了解和解决企业面临的环保问题，江苏省生态环境厅工作人员还赴常熟等地开展接待日专题活动，在基层推进这项工作进一步落实。

“绿色的生态环境、良好的营商环境，让企业发展更有信心。”今年10月，大金氟化工（中国）有限公司副总经理何才银，将一面绣有“依法依规保绿色促发展、实事求是破困局解难题”的锦旗，送到江苏省生态环境厅环评处处长戴明忠手中。

原来，今年初，大金公司决定在常熟分公司投资新建面向半导体、5G、电动汽车等领域的氟材料项目。为了就近处置废气和废液，企业计划配套建设焚烧炉。

“就近焚烧处置废气、废液，是最安全高效经济的处置办法，我们把有害气体排放浓度严格控制在了国家标准线以内。”何才银苦恼地说，但关于该项目焚烧尾气排放是否符合省相关政策控制要求，各方理解并不一致，有可能造成项目审批滞后。

好在，省、市、县三级环保部门来到该企业所在的常熟新材料产业园，从开门接待变成上门服务。

戴明忠来之前已经过深入调查研究，他告诉何才银，从环评报告结论看，项目符合产业政策、园区产业定位布局、法律法规和环境标准。

根据评议会的相关意见，10月初，当地环保部门便开通绿色通道、启动工作流程。目前该项目已进入审批公示阶段。

“符合发展定位、环保要求，并依法依规从事生产的化工类企业，是地方实体经济发展的重要力量，政府部门要在审慎严谨的基础上，细致专业地做好服务工作。”常熟市生态环保局副局长刘家鹏说，这样三级联动、走出去开展企业环保接待日活动，也是基层环保部门学习政策、提升能力的好机会。

面对面交流优化办事流程

“政府部门和企业一起，直面改革进程中的新问题”

10月28日，在南通市如东县洋口港经济开发区开展的“企业环保接待日”座谈会上，和风海上风力发电有限公司就海上风电项目环评审批的咨询，以及环保部门的解答，让在场的多家企业代表松了口气。

去年，国家电投计划在如东设立两个海上风力发电项目，并经过了江苏省能源局核准。然而，评估专家在召开会议后却未给出意见。原来，去年相关政府机构调整后，一些海洋项目的审批权从海洋部门移交到环保部门。原本联系的渠道不存在了，下一步的审批工作怎么办？

同样感到困惑的，还有南通市生态环境局环评处处长周海军。“过去，由海洋环境保护法及《海洋工程环境影响评价技术导则》等作为依据，编制海洋项目评审文件，省政府也出台了相关文件来保障工作顺利运行。目前这些法律法规和政策文件仍在有效期，也还未有新的规定或文件出台。”周海军坦言，依据和流程如何做出调整，新的权力事项具体怎么操作，在全市乃至全省都是一个新问题。

因此，当天的企业环保接待日活动，汇集了省、市、县三级环保部门，以及行政审批局、自然资源局等部门，除了帮助企业解决实际问题之外，还有为全省沿海城市海洋项目审批工作探路的意义。

对于和风公司的疑问，江苏省生态环境厅二级巡视员季丙贤及相关部门负责人向企业说明：机构改革以后，海洋项目的审批属于环保部门新增权力事项，目前正在加快梳理相关法律法规、制定规范文件，以该个案为突破口来指导全省同类项目。

走出会议室天已经黑了，但是和风公司参会代表陈卫军心里敞亮了。

座谈会现场明确：在过渡期间，通过一事一议、正式发文的形式，由江苏省生态环境厅委托南通市生态环境局加快开展具体审批工作。

“政府部门和企业一起，直面改革进程中的新问题。”周海军认为，企业环保接待日是展示服务的窗口，也是提升效能的契机，倒逼环保部门提升专业能力、优化办事流程，同时也反思如何更好地主动作为、进一步靠前服务，将各项工作落地落细落实。

《 人民日报 》（ 2019年11月25日 14 版）