肥胖是万病之源，许多人为了健康和美感加入减肥大军。但最近，日本一项最新研究提醒：太瘦了也易患癌。

日本国立癌症研究中心调查了体重与癌症发生率之间的关系，结果显示，体重指数过高或过低都会增加患癌风险。癌症预防专家津金昌一郎在《癌症风险评价》中将肥胖列为导致全部癌症风险上升的潜在因素。他指出，肥胖会导致胰岛素抵抗，使体内处于慢性炎症状态，还严重影响激素分泌。因此，乳腺癌、大肠癌、肝癌、子宫内膜癌、食道癌等肿瘤的风险都会增加。

将脂肪视为“眼中钉”，采用节食、针灸、药物等方法减肥的人越来越多，但中老年人应警惕低营养导致的过瘦。与年轻人相比，中老年人摄取蛋白质后利用率降低，如果体重过低、营养不良，身体对于癌细胞和病毒的免疫功能就会下降。津金昌一郎指出，中老年男性和女性最适宜的体重指数分别为21~27和21~25。民众应该通过改善饮食、增加运动来做好体重管理，而不是一味节食减肥。▲

（郭桂玲）