走近“最柔软群体”：“普惠托育”让爱不分“高低”

“你的孩子并不是你的，他们是对生命本身充满渴望的儿女，他们是经由你来到这个世界，但不是出自于你。”上海市闵行区颛桥常春藤托育园园长陆秋红正在开学第一课上给孩子家长朗读诗人纪伯伦的《论孩子》。

类似的家园交流每个月都会有，家长倪彬笑着对记者说怕自己的年假不够用。“通过家园交流，我们希望家长和园区的教育观念可以在同一频道上，这样可以更好地互相理解，相互支持。”陆秋红说。

全面实施一对夫妇可生育两个孩子的政策以来，很多双职工家庭面临幼儿的无人照看的难题，2-3岁幼儿成为了社会关注的“最柔软群体”。作为全国托育服务试点城市，上海2018年出台《关于促进和加强本市3岁以下幼儿托育服务工作的指导意见》，按照“政府引导、家庭为主、多方参与”的思路，鼓励社会以多种形式提供托育服务。

在此背景下，“公建民营，政企合作”普惠性托育机构应运而生，即政府提供校舍等硬件，吸引社会优质园区增设托班，常春藤托育园就是其中的代表。

上海市闵行区托育服务指导中心主任王淳在接受记者采访时表示，闵行区以‘普惠’为导向，让老百姓不仅有地方入托还入得起托。

“通过对全区资源排摸，了解适龄儿童以及幼儿园数量，对各类托育机构设点规划布局。目前，闵行区各街镇均已至少开设了一家普惠性托育机构，共计14家，大致能提供900个托育额，基本满足了各街道的托育需求。”

相比市场中学费过万的盈利性托育机构，开在家门口的“普惠托育”在解决双职工家庭孩子无人照看问题的同时收费更为合理，在孩子关键阶段给与更专业的指导。

从教35年的陆秋红直言，童年期教育对孩子的影响是一辈子的。“托育政策不仅是解决老百姓入托难的问题，更是让孩子在关键期接受更好的指导，越早接受好的教育对孩子影响越大。”

家住上海市松江区的家长倪彬，在看过很多托育园后，最后决定把孩子送到常春藤托育园。“起初也是有些不放心，但这里的细节慢慢打消了我所有疑虑。老师对孩子的爱，家长是可以感受到的。”

值得注意的是，虽然“普惠性托育”为家庭提供“家门口”的专业服务，但入园率不高以及园区运营成本高成为摆在每个经营者面前的难题。

闵行区江川路街道哆来咪托育园是街镇与优质幼儿园合作的又一代表，办学质量高但也面临上述难题。园长李国伟告诉记者，目前托育园虽然只有一个班级，但所有配套设施、人员配置均已齐备。孩子太小不能做到全勤，每个月还要“退还”家长部分学费。这给经营造成了不小的压力。

上海师范大学学前教育系主任李燕也提及此问题：“普惠性托育机构满足了每个区域家庭的托育需求，但有些地方也出现了托育点入园率低的问题。普惠性托育机构还需要进一步做需求调研，赢得家长更多的信任。”

目前，上海市普惠性托育机构的开设也正在稳步推进。“第二批计划开设的托育机构中9家非营利性托育机构进入审批流程，其中5家实行普惠收费。”王淳说。(完)