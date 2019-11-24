第六届中医科学大会在济南举行
陈竺出席会议并致辞
新华社济南11月23日电 （记者萧海川）第六届中医科学大会23日在山东济南举行。全国人大常委会副委员长、农工党中央主席陈竺出席会议并致辞。
陈竺指出，传承创新发展中医事业恰逢其时，国家战略的支持与推动为中医药振兴发展、走向世界创造新的机遇，同时世界卫生组织也高度重视发挥传统医学的作用。他强调，中医药发展的根基在于传承精华，尤其要传承好经典文献、理论思想，注重医药统筹、培养发展人才；中医药发展的生命力在于创新，要以创新推动中医药与现代科学技术有机结合；中西医应当汇聚发展、互相取长补短，更好服务全人类健康事业。山东中医药底蕴深厚，资源丰富，发展前景广阔。
据介绍，中医科学大会由农工党中央、国家中医药管理局主办，2014年以来已成功举办5届。本届大会共有3位诺奖获得者、4位国外知名专家、13位两院院士及多名国医大师、全国名老中医等1000余位代表受邀与会。
《 人民日报 》（ 2019年11月24日 04 版）
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