11月22日，在中国进口钙补充剂领先品牌颁发会上，美国迪巧获得了由市场调查机构欧睿国际（Euromonitor）颁发的“连续三年国内进口钙补充剂市场第一”的认证。根据欧睿国际进口钙销量市场调研数据显示，按2016至2018年每单年零售额计，美国迪巧连续三年实现国内进口钙销量第一。

颁发证书

随着国民健康意识不断增强，健康产品、滋补品、保健食品成了消费者清单中的常客。据《2018国民健康跨境消费趋势报告》显示，超过65%的消费者具备健康意识，消费者健康意识的提高也进一步推进了健康支出的增长，近三年国民健康产品消费金额稳步提升。报告还指出，伴随消费者进口消费习惯的养成，进口健康产品热度提升快。钙类保健品位居近年来最热销的进口保健品第三位。

在此消费大背景下，市场调查机构欧睿国际对中国国内钙补充剂行业开展了一次系统、全面的摸排市调，重点关注中国国内进口钙补充剂细分市场，通过大量的调研、深度访谈、数据分析等得出结论：美国迪巧是目前国内进口钙补充剂市场第一的品牌。

欧睿国际大中华区高级总监穆愔女士现场解读

欧睿国际大中华区高级总监穆愔女士现场对“美国迪巧国内进口钙补充剂市场第一”的认证做了解读：“2016年到2018年，国内进口钙补充剂市场规模不断扩大，进口钙补充剂品牌数量也在持续增长。以2018年为例，国内进口钙市场规模已达30.5亿，但市场发展仍较为分散，进口钙补充剂品牌数量过百。但调查发现，仅头部钙剂品牌美国迪巧，市场份额第一，超第二名到第五名总和。”