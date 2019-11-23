喝牛奶腹泻：不一定是乳糖不耐受

擅长：疾病的医学营养治疗，肿瘤手术病人的营养支持，胃肠肝肾疾病营养治疗，妇女儿童及老年人的饮食营养调理

出诊时间：周四下午

很多人都有这样的经历：一喝牛奶就出现腹泻、腹胀、消化不良，于是就自我诊断为乳糖不耐受。但来自上海复旦大学附属华东医院营养科的研究表明，有时喝牛奶的肠道反应是肠道对牛奶中的A1蛋白质所产生的炎症反应，并非自身缺少乳糖酶。

上海复旦大学附属华东医院营养科主任医师孙建琴教授介绍，“我们在上海招募了45位身体状况良好但自认为有乳糖不耐受症状的参与者作为研究对象，进行了为期8周的实验。经过尿液检测，其中23人体内尽管含有乳糖酶，但是喝完牛奶仍会出现腹泻、腹胀的症状，可能就是牛奶中Al不耐受导致的。”

中国营养学会发布的《中国居民膳食指南2007年》中明确建议，每人每天要饮奶300克或相当量的奶制品。但我国居民还远远没有达到标准，一方面是意识问题，另一方面是由于很多人一喝牛奶就腹泻，干脆就放弃不喝了。其实这部分人不是不能喝牛奶，而是没喝对牛奶。

那些长期以来一喝奶就肚子不舒服的人，也可以喝牛奶的。孙建琴教授建议，因喝牛奶出现肠胃问题的人可以去医院做尿半乳糖检测到底是因乳糖不耐受还是A1导致的炎症反应所引起的消化不良。还可以尝试饮用含A2酪蛋白的奶制品，如果消化不良的症状得到缓解，就可以排除乳糖不耐受，以后可以选择含A2酪蛋白的牛奶。 (健康时报记者 张 爽)