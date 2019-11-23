两院新增选院士名单公布

11月22日，中国科学院官网发布《关于公布2019年中国科学院院士增选当选院士名单的公告》。中国工程院也在官网发布了《中国工程院2019年院士增选结果》。两院在同一天分别公布了2019年新增选的中国科学院院士和中国工程院院士名单。

据悉，2019年中国科学院选举产生了64名中国科学院院士和20名中国科学院外籍院士。其中，生命科学和医学学部共有10名新当选院士，直接与医学健康领域相关的有7位，分别是：山东大学生殖医学陈子江（女），清华大学免疫学董晨，海南大学、华中科技大学生物影像学骆清铭，复旦大学神经生理和药理学马兰（女），中山大学肿瘤学宋尔卫，中国中医科学院中医内科学仝小林，首都医科大学口腔医学王松灵。在新当选的20名中国科学院外籍院士中，与医学健康领域直接相关的学者是美国系统生物学的莱诺·伊·胡德。

2019年中国工程院共选举产生75位院士和29位外籍院士。其中，医药卫生学部共有10名新当选院士，分别是中国人民解放军军事科学院军事医学研究院陈薇（女）、温州医科大学李校堃、澳门科技大学刘良、中国医科大学尚红（女）、南京医科大学沈洪兵、北京积水潭医院田伟、中国食品药品检定研究院王军志、北京大学人民医院王俊、北京中医药大学王琦、哈尔滨医科大学张学。在新增的29位中国工程院外籍院士中，也不乏医学健康领域的学者，如俄罗斯莫斯科伊·米·谢切诺夫国立第一医科大学的彼得·格雷鲍奇卡，美国医学科学院的曹文凯，瑞典卡罗林斯卡医学院的曹义海，法国医学科学院的丹尼尔·高缇耶，新西兰植物与食品研究所的布伦特·尤安·克洛西尔。此外，工程管理学部增加一位医卫领域院士，为北京大学第三医院董尔丹。（记者王潇雨）