留下所有美好 1岁8个月宝宝走了

2019年10月3日，北京通州马驹桥镇西田阳村1岁8个月男孩满玉昂，脑死亡23天后在医院不幸离世。孩子父母捐献出了他的心脏、肝脏、双肾等器官，救活了躺在病床上等待移植的四名患者。满玉昂被70多万网友誉为“天使男孩”，孩子的父母也被无数网友点赞。目前，接受移植的病人恢复良好，而满春志一家的生活正在逐渐恢复正轨。

客厅坍塌小男孩被砸伤

北京通州马驹桥镇西田阳村的满春志、白春爱原本有一个幸福家庭，儿女双全的一家四口，小日子虽然没有大富大贵，但也过得和和美美。满春志夫妇都是北京公交集团的职工，每天服务于成千上万的上班族，平凡而普通。

2019年9月11日上午10时许，一场突如其来的事故打乱了这个家庭的生活节奏。当时，夫妻俩和孩子满玉昂在家，邻居带着孩子来串门，满春志陪着闲聊间突然客厅坍塌。

“我就听见轰隆一声巨响，像打雷一样……”接受北京青年报记者采访时，白春爱不愿意过多回忆事发细节，只说当时她从洗手间内跑出来，立即呼叫邻居帮忙救人并拨打119求助电话。

被埋压的邻居先自行从废墟内出来，而消防员也很快赶到现场实施救援，被埋压的满春志以及两个孩子先后被救出，1岁8个月的满玉昂最后一个被找到并送往医院。

四人之中邻居头部受伤，邻居的孩子并无大碍，满春志腿部骨折，儿子满玉昂被抬上急救车时已经处于昏迷状态。

孩子脑死亡后父母决定捐出器官

白春爱说，经过紧急抢救恢复心跳的满玉昂先后被送往同仁医院、八一儿童医院治疗，她守在医院，希望能够等到孩子醒来的那一刻。满春志人在住院治疗，却担心着儿子的安危。

“经过多名专家诊断，孩子处于脑死亡状态，再也不能醒来了……”听到最后诊断，白春爱说，每天守在医院内，看到了不少生离死别，虽然无法接受现实，最终还是决定孩子离世后将他的器官捐献出来。

“我经常看一个名叫‘生命缘’的节目，就和爱人说，如果我有那么一天，我会将自己的器官捐献出来。”白春爱说。

白春爱得知，郑州一家医院等待手术的一个孩子秦苗苗（化名）与满玉昂血型等各项指征完全匹配，这个孩子患有严重的心肌炎，在医院坚持了18天，如果不能及时进行心脏移植，等来的只能是死亡。“我们决定将孩子的器官捐献出来救她。”

心脏移植成功正好13时14分

“也许这一切都是缘分，器官捐献存在多个巧合。”白春爱说，10月3日，一场特殊的手术在北京301医院进行，“儿子走了，我愿意让他的心脏在另一个身体内跳动。”

经过医生的努力，10月3日13时14分，捐献者满玉昂的心脏成功地在这个不到3岁的小女孩身体内开始跳动。

“13点14分——这个时间这么巧，正好是大家常说的一生一世。”白春爱说，自己老家是河南南阳的，接受移植的孩子秦苗苗是河南焦作人；另一个接受肝脏移植的孩子是广东人，而丈夫满春志此前曾在广东部队服役。“我经常安慰自己说，这就是缘分。”

75万网友为“天使男孩”送别

“谢谢捐献心脏的满玉昂，也感谢北京301医院的医生。”秦苗苗的父亲秦先生接受北青报记者采访时已经回到了郑州。他回忆说，秦苗苗被诊断出患有心肌炎时家里人无比绝望，如果不能及时进行心脏移植，等待孩子的后果难以想象。“接到可以移植的消息后，我们立即赶到北京，从凌晨3点至当天11点多，手术进行了8个小时，而且301医院没有收取任何费用。”

秦先生说，秦苗苗于10月23日出院回到河南，目前会定期进行检查，现在看来，身体恢复良好。

“我经常在手机里看小女孩跳舞的视频。”心脏移植成功之后，白春爱和秦苗苗两家互相关注了对方的抖音，白春爱说，“想念玉昂的时候，我就从抖音上看一看秦苗苗的视频。”看到秦苗苗在视频中能够唱歌跳舞，她感到无比欣慰，“要是不进行移植，我们家孩子和对方家庭可能等到的都是死亡。每一个孩子都是家里的宝贝，满玉昂的心脏给了她，也算是拯救了另一个家庭。”

为了更好地救治秦苗苗，白春爱还帮着孩子筹集了13万余元费用。据白春爱介绍，接受移植的其他患者同样恢复良好，满春志由于伤情未完全恢复，还在家中养伤，而她已经回到公交公司上班。

一个生命的离去换来四个生命的绽放，不少网友表达了对满玉昂一家的感佩。在网络上，满玉昂被称为“天使男孩”，目前已有75万网友为其送别。

家中遭遇不幸，满春志夫妇却献出大爱，因此他们也收到了来自社会各界的爱心与鼓励。

北青报记者了解到，日前，通州区红十字会常务副会长贾立军、马驹桥镇副镇长王珍等一行人，专门到马驹桥镇西田阳村慰问了满春志夫妇。而满春志家中新房建设也进入尾声，等明年开春进行装修后，一家人就能入住。

文/本报记者 董振杰 统筹/孙慧丽